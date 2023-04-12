ГАЛЕРЕЯ ⟩ Для "HITO/Karjamaa" финальный турнир второй лиги оказался недоступен

Оказавшийся после первого поражения в четвертьфинале прижатым к стенке "HITO/Karjamaa" продемонстрировал перед 150 пришедшими в Йыхвиский спортхолл болельщиками интересную игру, но конечным результатом все же стало разочарование. Ида-вируская команда после первой половины вела в счете 45:40, но после третьей четверти тартусцы опережали на пять очков.

В решающей четверти "HITO/Karjamaa" удалось выйти из сложного положения и уже в свою очередь вырваться вперед на пять очков. Играть оставалось в тот момент две с половиной минуты.

Однако на последних минутах 48-летний бывший игрок задней линии эстонской сборной Валмо Крийза сумел привести свою тартускую команду к победе.

Лучшим игроком "HITO/Karjamaa" с коэффициентом эффективности 31 стал Вейко Симм, сообщивший перед игрой, что нынешний сезон станет для него последним в эстонской баскетбольной лиге. В своей прощальной игре он набрал 14 очков, сделал 9 подборов и 6 результативных передач.

Больше всего очков набрали Керт Каземетс (20) и Танель Маалма (19).

У Тарту с самым эффективным игроком с коэффициентом 27 стал Валмо Крийза. Самым результативным игроком у тартусцев был 19-летний Маркус Лаагода, набравший 20 очков и сделавший три точных броска на последних минутах игры.

Из протокола встречи видно, что Тарту повернул игру на равных в свою пользу, в том числе более меткими свободными бросками. Если "HITO/Karjamaa" метко выполнил только 14 из 26 свободных бросков, то Тарту - 19 из 28.