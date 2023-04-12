Достойную большую семью в Кохтла-Ярве ждут почет и награда

Участвовать в нем могут семьи с тремя и более детей, которые участвуют в жизни города, вносят свой вклад в развитие, являясь хорошим примером. Ходатайство могут подавать все жители Кохтла-Ярве, а также действующие на территории Эстонии организации и учреждения.