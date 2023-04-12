Достойную большую семью в Кохтла-Ярве ждут почет и награда

Социальная комиссия Кохтла-Ярвеского горсобрания объявила традиционный конкурс "Большая семья года".
Участвовать в нем могут семьи с тремя и более детей, которые участвуют в жизни города, вносят свой вклад в развитие, являясь хорошим примером. Ходатайство могут подавать все жители Кохтла-Ярве, а также действующие на территории Эстонии организации и учреждения.
Заявления ждут до 2 мая, бланк ходатайства находится на сайте города www.kjlv.ee и в канцелярии городского собрания.
В прошлом году этот традиционный конкурс проходил активно, а почетного титула и награды была удостоена семья Божены Демашкевич и Яна Збигнева Кравчука, в которой воспитываются шестеро детей.
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