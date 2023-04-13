Йыхвиский "Phoenix/Noova" потерпел в кубковой серии поражение от "Tartu Tammeka"

Игра, проходившая на кохтла-ярвеском поле с искусственным газоном в присутствии 170 болельщиков, началась неудачно для йыхвисцев. Не прошло и трех минут с начала встречи, как счет был уже 0:2 не в их пользу.

После этого лучшим футболистам Йыхви удалось собраться и забить два гола подряд. К сожалению, первый из мячей влетел от ноги Эрика Круглова в свои ворота. Однако в конце тайма нападающий йыхвиской команды румын Никита Гореа точным ударом отправил мяч и в ворота "Tartu Tammeka".