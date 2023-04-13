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Йыхвиский "Phoenix/Noova" потерпел в кубковой серии поражение от "Tartu Tammeka"

Эрик Гамзеев
, журналист
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Одним из опытнейших игроков "Phoenix/Noоva" является уроженец Молдовы 35-летний Андрей Врабие, имеющий гражданство США; он был также одним из основных игроков в команде по футзалу.
Одним из опытнейших игроков "Phoenix/Noоva" является уроженец Молдовы 35-летний Андрей Врабие, имеющий гражданство США; он был также одним из основных игроков в команде по футзалу. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Играющая во второй эстонской лиге объединенная команда йыхвиского "Phoenix" и "Noova" проиграла в четвертьфинале Кубка Эстонии играющей в лиге мастеров "Tartu Tammeka" со счетом 1:6.

Игра, проходившая на кохтла-ярвеском поле с искусственным газоном в присутствии 170 болельщиков, началась неудачно для йыхвисцев. Не прошло и трех минут с начала встречи, как счет был уже 0:2 не в их пользу.

После этого лучшим футболистам Йыхви удалось собраться и забить два гола подряд. К сожалению, первый из мячей влетел от ноги Эрика Круглова в свои ворота. Однако в конце тайма нападающий йыхвиской команды румын Никита Гореа точным ударом отправил мяч и в ворота "Tartu Tammeka".

Во втором тайме явный фаворит встречи "Tartu Tammeka", в рядах которой выступал также проведший 95 игр в эстонской национальной сборной Тайо Тенисте, закрепила свой успех еще тремя голами.

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