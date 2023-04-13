Ида-вируская молодежь одержала сладкую победу над таллиннской "Flora"

Объединяющий молодых футболистов Ида-Вирумаа ФК "Alliance" выиграл во встрече первой лиги у таллиннской команды "Flora U21" со счетом 3:2.
В начале встречи, проходившей на площадке "Kiviõli Arena", "Alliance" уступал со счетом 0:1, но уже к перерыву ида-вируская команда лидировала благодаря голам Михаила Орлова и Роланда Кардавы. Во втором тайме от местных защитников удалось убежать с мячом и сравнять счет только пятнадцатилетнему Тони Варьюнду, который забивал уже голы и за представительскую команду "Flora".
Героем встречи стал Райво Саар, забивший решающий победный гол за пять минут до конца основного времени. Непосредственные радость и эмоции были так велики, что игровая майка слетела со спины, за что последовала также желтая карточка. Несколько сезонов входивший в "Narva Trans", но получивший там мало игрового времени воспитанник кохтла-ярвеского футбола 22-летний Саар вновь обрел игровую уверенность в "Alliance". Это был его второй гол за сезон.
Роланд Кардава записал на свой счет уже шестое меткое попадание в нынешнем сезоне, возглавив таким образом также рейтинг бомбардиров лиги.
Играющий под руководством Эрика Штейнберга и Ирфана Аметова "Alliance" в этом сезоне одержал две победы и потерпел три поражения, набрал шесть очков и занимает в первой лиге пятое место. В команду входят главным образом воспитанники кивиылиского, силламяэского и кохтла-ярвеского футбола. В линии обороны их поддерживает с нынешнего сезона тридцатилетний камерунец Жан Амаду.