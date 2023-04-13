В мае в Тойла и Нарва-Йыэсуу заработают платные парковки

Дневной парковочный билет стоит 5 евро как в Тойла, так и в Нарва-Йыэсуу.

В Тойла, как обычно в последние годы, заплатить придется только за возможность оставить машину на стоянке рядом с пляжем. Если направляющиеся на пляж хотят припарковаться бесплатно, они смогут сделать это на стоянке рядом с автобусной остановкой около Оруского парка.

Для платной парковки есть возможность купить сезонный билет, который позволяет ездить туда-сюда в течение всего периода без оплаты каждый раз. Сезонный билет для местных жителей дешевле - 35 евро, остальным придется выложить 50 евро.

С этого сезона меняется и система парковки на пляже Тойла: новое решение работает по системе распознавания номеров, и перед выездом с территории необходимо будет оплатить парковку в платежном терминале возле здания капитана порта. На краю парка волость планирует установить табло, показывающее, сколько бесплатных парковочных мест есть в пляжной зоне.

В Нарва-Йыэсуу с 1 мая также начинают действовать платные парковки, но этот порядок распространяется на всю территорию города. Бесплатно припарковаться можно только на полчаса, если на машине на видном месте имеется табличка или парковочные часы, указывающие время начала парковки.

В Нарва-Йыэсуу тоже можно купить сезонный билет на парковку. В случае покупки в период 15-30 апреля сезонный билет обойдется в 35 евро, 1-15 мая - 45 евро. При более поздней покупке стоимость сезонного билета составит 150 евро. Также можно купить месячный парковочный билет за 50 евро.

И в Тойла, и в Нарва-Йыэсуу платная парковка действует до конца сентября.