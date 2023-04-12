С потеплением в Ида-Вирумаа участились ландшафтные пожары

Наступившая теплая погода сопровождается в уезде волной ландшафтных пожаров. 11 апреля у спасателей было аж семь таких вызовов.
Во вторник днем поступило сообщение о возгорании прошлогодней травы в деревне Пеэри Тойлаской волости. Трава и мусор горели на площади 1 га.
В течение следующего часа поступило еще три сообщения о возгорании прошлогодней травы. Спасателей вызвали в деревню Матка Люганузеской волости, где во время сжигания веток и хлама в бочке загорелась прошлогодняя трава. Распространение огня удалось остановить благодаря воде из шланга и помощи соседей. Волонтеры Аасукалда проконтролировали выгоревший участок площадью 1 га.
В Ярвеской части города Кохтла-Ярве на улице Пяйкезе противопожарными метлами и водой были потушены горевшие по обеим сторонам дороги сухая трава и мусор на общей площади 1,7 га.
Затем пожарные выехали на улицу Гаази в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, где противопожарными метлами потушили возгорание сухой травы на участке площадью 0,5 га. В этом месте трава и раньше горела.
В 15.03 спасатели выехали на улицу Пуравику в Нарве, где потушили возгорание прошлогодней травы на небольшом участке.
Чуть позже поступило сообщение о возгорании прошлогодней травы в деревне Пеэтерристи в Нарва-Йыэсуу, где горел в общей сложности 1 га земли. Поджигатель прошлогодней травы, по его словам, не знал, что сжигание сухой травы запрещено.
Вечером того же дня в садоводческом кооперативе на улице Алеви в Ахтмеской части Кохтла-Ярве возник пожар, но люди смогли сами потушить огонь на площади 50 квадратных метров.