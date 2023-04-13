Новым помощником старейшины Йыхвиской волости, вероятно, станет Аво Кийр

Новым помощником старейшины Йыхвиской волости по хозяйственным вопросам, вероятно, станет Аво Кийр, который до сих пор был членом волостного управления и заменит на этом посту ушедшего в Рийгикогу Арво Аллера.
Йыхвиское волостное управление предложило созвать внеочередное заседание волостного собрания в следующий понедельник, чтобы принять решение об изменениях в составе и структуре волостного управления. Согласно предложению, новое волостное управление будет состоять из четырех человек вместо нынешних пяти, а Кийр станет помощником старейшины с зарплатой 3200 евро в месяц.