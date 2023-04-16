ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Заколдованный круг реновации квартирных домов

Причина не в том, что квартирные товарищества Ида-Вирумаа об этом не знали. По сообщению "KredEx", информация распространялась и для здешних квартирных товариществ были проведены также практические обучения на русском языке.

Одним из основных препятствий является очень низкая стоимость квартир, из-за чего здешние товарищества опасаются, что получить деньги на покрытие собственного участия не удастся. Получить кредит в банках может и не удаться, как и получить согласие прозябающих в бедности жильцов дома.

Не было ходатайств и из города Валга, где уровень цен на квартиры близок к кохтла-ярвеским. Зато были из Отепяэ, что в Валгамаа, где цены на квартиры значительно выше.

С другой стороны, цены на квартиры и не могут сильно вырасти, если дома разваливаются и возможности для приведения их в порядок не используются. Это замкнутый круг, из которого трудно найти выход.

Снос пустующих многоквартирных домов помог бы в некоторой степени поднять цены на квартиры. Будем надеяться, что здешние самоуправления эффективно воспользуются предлагаемой государством поддержкой для этой "санитарной рубки".