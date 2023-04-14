ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Больничная касса Эстонии стала Кассой здоровья

Новое название больше, чем прежде, подчеркивает конечную цель деятельности организации, заключающуюся в сохранении и восстановлении здоровья людей, а не только в оплате лечебных счетов.

- Новое название лучше учитывает добавленные за последние пять лет задачи по борьбе с инфекционными заболеваниями, оказанию услуг незастрахованным лицам, а также возросшую роль в организации медицинской помощи семейных врачей и фокусирование деятельности на раннем выявлении проблем со здоровьем и предотвращении случаев нарушения здоровья, - сказал председатель правления Кассы здоровья Райн Лаане.

Сегодня у организации появилось больше задач, поскольку она теперь отвечает и за неотложную медицинскую помощь людям, не охваченным медицинским страхованием, а также за деятельность, связанную с охраной здоровья населения.