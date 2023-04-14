ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ В этом году выросли некоторые пособия и компенсации от Эстонской кассы по безработице

С этого года выросла также сумма, которую можно зарабатывать подработкой. Люди, зарегистрированные в качестве безработных, в дополнение к поиску работы имеют право также выполнять временную работу, не прекращая статус безработного. Это позволяет соискателям быть профессионально активными до момента нахождения новой основной работы. С этого года с помощью подработки можно зарабатывать не более 290 евро в месяц.

Изменилось также пособие на участие в уровневом обучении. Как работающие, так и ищущие работу люди теперь могут получать пособие на участие в уровневом обучении в размере 327,05 евро в месяц за обучение по специальностям, востребованным на рынке труда.

С этого года также действует новая максимальная ставка страхового возмещения по безработице, которая в первые сто дней выплат теперь составляет 78,55 евро за календарный день, или 2435,05 евро за 31 календарный день, и начиная с 101-го дня - 52,37 евро за календарный день, или 1623,47 евро за 31 календарный день.

Застрахованному лицу всегда гарантировано страховое возмещение по безработице в минимальном размере. Минимальная дневная ставка возмещения в этом году составляет 10,90 евро. Минимальный размер возмещения за 31 календарный день составляет 337,90 евро.