Президент Алар Карис: Мы никогда не забудем этого ужасающего зверства

Преступления России в Украине простираются дальше депортации детей и жутких преступлений в Буче. Полный список совершенных в Украине зверских преступлений содержит также имена тех людей, которых нужно будет привлечь к ответственности. Только тогда, когда придет конец безнаказанности, мы сможем предотвратить такие преступления впредь.

Международный уголовный суд не обладает юрисдикцией над совершенными в Украине преступлениями агрессии, поэтому мы поддерживаем Украину в ее устремлениях и сосредоточились на создании специального международного суда ООН с широким межрегиональным участием для рассмотрения совершенных в Украине преступлений агрессии.

"Мы не можем вернуть жизни, но обязаны дать надежду и обеспечить справедливое наказание за причиненные жертвам страдания и боль". Алар Карис, президент Эстонской Республики

Преступление агрессии, "крупнейшее международное преступление" является основой всех других совершенных в Украине преступлений, а также прокладывает путь к дальнейшим злодеяниям.

Мы по своей истории знаем значение агрессии и понимаем, почему мы должны оставаться едиными, чтобы гарантировать привлечение к ответственности за преступление агрессии. Совершенные во время Второй мировой войны Советским Союзом зверства остались безнаказанными.

Теперь Эстония посвятила себя тому, чтобы найти способы, как обеспечить привлечение политического и военного руководства России к ответственности за преступление агрессии. Наша обязанность - найти такое решение, которое не даст руководству России спрятаться за личной неприкосновенностью.

В мае в Таллинне созовут костяк спецсуда по преступлениям агрессии против Украины. Мы неустанно работаем во имя того, чтобы добиться широкой поддержки.

Я призываю все государства глобально поддержать привлечение преступников к ответственности за совершенное в Украине преступление агрессии.

Эстония - друг Украины и ее надежный сторонник, и наша вера в победу Украины крепка как на словах, так и на деле. Вместе мы привлечем всех преступников к ответственности!