Президент Алар Карис: Мы никогда не забудем этого ужасающего зверства

Когда год назад появились первые снимки из освобожденной Бучи, мир был в шоке. Нас потрясли сообщения о массовых захоронениях и найденных на улицах трупах гражданских жителей, у некоторых из которых руки были связаны за спиной. К сожалению, это было только начало, и мы постоянно получаем новости о разрушениях и смертях из Мариуполя, Изюма, Ирпени, Харькова, Херсона…
Мы не можем вернуть жизни, но обязаны дать надежду и обеспечить справедливое наказание за причиненные жертвам страдания и боль (Маше, потерявшей своих родителей, Богдану, лишившемуся ног, Ирине, у которой погибли муж и был разрушен дом, Лесе, которую изнасиловали и которой пришлось бежать, детям, которые потеряли свои школы и учителей в Буче и других местах). У жертв есть имена, имена есть и у монстров, которые совершили эти преступления.
Россия грубо нарушила основополагающие принципы, в которые мы верим, - устав ООН, международное гуманитарное право и права человека. Россия по-прежнему игнорирует призывы Генеральной Ассамблеи прекратить свою агрессию.
Нанесенные ими раны останутся и не заживут, пока не восторжествует справедливость. И справедливость восторжествует, мы никогда не забудем этого ужасающего зверства.
В апреле 2022 года эстонский парламент стал одним из первых, кто назвал зверства России геноцидом, направленным против народа Украины, и призвал парламенты государств и международные организации сделать то же самое.
Вынесенное Международным уголовным судом постановление об аресте Путина и Львовой-Беловой дают надежду на правосудие. Постановление об аресте показывает, что безнаказанность неприемлема. Оно указывает на огромные масштабы преступлений, совершенных российскими войсками и их союзниками, конечную ответственность за которые несет Путин. Постановление на арест Путина - это лишь начало процесса, в ходе которого российских правителей заставят ответить за свои изуверские преступления, в том числе за преступление агрессии.
Преступления России в Украине простираются дальше депортации детей и жутких преступлений в Буче. Полный список совершенных в Украине зверских преступлений содержит также имена тех людей, которых нужно будет привлечь к ответственности. Только тогда, когда придет конец безнаказанности, мы сможем предотвратить такие преступления впредь.
Международный уголовный суд не обладает юрисдикцией над совершенными в Украине преступлениями агрессии, поэтому мы поддерживаем Украину в ее устремлениях и сосредоточились на создании специального международного суда ООН с широким межрегиональным участием для рассмотрения совершенных в Украине преступлений агрессии.
"Мы не можем вернуть жизни, но обязаны дать надежду и обеспечить справедливое наказание за причиненные жертвам страдания и боль".
Алар Карис, президент Эстонской Республики
Преступление агрессии, "крупнейшее международное преступление" является основой всех других совершенных в Украине преступлений, а также прокладывает путь к дальнейшим злодеяниям.
Мы по своей истории знаем значение агрессии и понимаем, почему мы должны оставаться едиными, чтобы гарантировать привлечение к ответственности за преступление агрессии. Совершенные во время Второй мировой войны Советским Союзом зверства остались безнаказанными.
Теперь Эстония посвятила себя тому, чтобы найти способы, как обеспечить привлечение политического и военного руководства России к ответственности за преступление агрессии. Наша обязанность - найти такое решение, которое не даст руководству России спрятаться за личной неприкосновенностью.
В мае в Таллинне созовут костяк спецсуда по преступлениям агрессии против Украины. Мы неустанно работаем во имя того, чтобы добиться широкой поддержки.
Я призываю все государства глобально поддержать привлечение преступников к ответственности за совершенное в Украине преступление агрессии.
Эстония - друг Украины и ее надежный сторонник, и наша вера в победу Украины крепка как на словах, так и на деле. Вместе мы привлечем всех преступников к ответственности!
Речь президента на встрече на высшем уровне в Буче 31 марта