Рейн Сикк: Ида-Вирумаа уже давно ждет короля

Честь и хвала формируемой коалиции за план наконец-то создать для Ида-Вирумаа должность короля. Неважно, как будет называться этот пост - спецпредставитель правительства или министр восточных дел. Или возрожденный уездный старейшина. Пора действовать.
Напомню, что первый предметный план действий для Ида-Вирумаа был создан в 2010 году, но тогда в Таллинне о нем забыли. И так было с каждым правительством. Правительство продолжает ездить в восточный регион только с целью потушить пожар, а не для повседневного продвижения эстонской жизни, установления эстонского государства. Может быть, теперь у нас появится человек, который будет ежедневно представлять уезд и словом, и делом?
Но зачем он нужен? Увы, в течение тридцати лет мы видели, что в Ида-Вирумаа все делается скорее под влиянием славянской мистики, чем успеха Эстонии.
Последние несколько лет характеризуются подозрениями в коррупции, сменой мэров и волостных старейшин, пребыванием на посту, сравнимым с хождением по лезвию ножа. Выпускники русскоязычных школ Ида-Вирумаа не говорят по-эстонски, что является трагедией. В то же время школы с эстонским языком обучения находятся под угрозой закрытия. Открытый и скрытый путинизм. Поклонение танку. Проимперские названия улиц, которые никак не исчезнут. Поствыборный шок от того, что треть избирателей Ида-Вирумаа поддерживают российский, а не эстонский менталитет.
Я занимаюсь темами Ида-Вирумаа почти 40 лет. И я не могу понять тех свидетелей нынешнего сложного переплетения проблем уезда, утверждающих, что план отправки в Ида-Вирумаа короля плох. При этом сами ничего предложить не могут.
Мы видели, что многие другие планы на востоке либо не срабатывают, либо забываются. Так почему бы не попробовать с королем или министром восточных дел? Спешу также успокоить всех тех, кто беспокоится о том, что содержание короля обходится недешево. За выходное пособие, выплаченное главе "Eesti Energia", короля в Ида-Вирумаа можно содержать целых пять лет.
Что делать с королем в Ида-Вирумаа? Прежде всего показывать. Короля в Ида-Вирумаа должно быть видно каждый день. Не в виде таблички на офисе, а в виде реального человека на улицах, на приемах, встречах, переговорах, мозговых штурмах. Король должен быть доступен каждому человеку, от озабоченного пенсией бабушки до руководителей высшего звена. Сильный и ориентированный на Эстонию голос короля должен громко и четко звучать по всем медиаканалам Ида-Вирумаа. Днями и годами. Ощутимой и мощной должна быть его способность быстро доносить важные темы Вирумаа непосредственно до правительства.
Король также должен сделать Эстонию более заметной в Ида-Вирумаа с помощью привлекательных и многолюдных эстонских мероприятий в центрах городов. Ярмарки, концерты, парады. Помнится, и марширование Сил обороны Эстонии на Петровской площади в Нарве всегда вызывало много положительных эмоций.
"Короля в Ида-Вирумаа должно быть видно каждый день. Не в виде таблички на офисе, а в виде реального человека на улицах, на приемах, встречах, переговорах, мозговых штурмах".
Рейн Сикк, журналист
Конечно же, я рад и тому, что недавно в "Vaba Lava" в Нарве собралась вся театральная элита Эстонии. Но дошел ли этот факт до большинства нарвитян? Вряд ли. То же самое можно сказать о визитах эстонских знаменитостей в Нарвский колледж Тартуского университета. Подавляющее большинство жителей Нарвы не имеют об этих визитах ни малейшего представления.
А президент Керсти Кальюлайд, которая совершила утреннюю пробежку по улицам? Чем-то подобным должен выделяться и король. Выделяться и в Силламяэ, и в Кохтла-Ярве! В центрах городов повсюду он должен быть не просто заметным, а очень заметным. Это одна из возможных задач короля.
Некогда одна партия выдвинула идею о том, чтобы Нарва стала столицей Ида-Вирумаа. Помню, как радовались жители Нарвы, когда я говорил с ними об этом на улицах, спрашивал их мнение. Жителям востока славянского происхождения еще больше нравится беседовать с журналистом, когда они понимают, что важные эстонские деятели их услышат. И король мог бы сыграть эту важную роль.
Латвия предпринимает решительные шаги по сокращению русскоязычного пространства и увеличению латышского. Нечто подобное будет и в Ида-Вирумаа, где наконец-то решено перейти на эстоноязычное образование. На этом нервном пути также потребуются совет и власть короля. Чтобы объяснял, успокаивал, требовал. Пусть король будет и вишенкой на торте, и опорой. Как именно использовать короля на востоке - вопрос открытый. Но одно можно сказать точно: с королем восток будет в десять раз лучше, чем без короля.
Да здравствует король!