Рейн Сикк: Ида-Вирумаа уже давно ждет короля

Напомню, что первый предметный план действий для Ида-Вирумаа был создан в 2010 году, но тогда в Таллинне о нем забыли. И так было с каждым правительством. Правительство продолжает ездить в восточный регион только с целью потушить пожар, а не для повседневного продвижения эстонской жизни, установления эстонского государства. Может быть, теперь у нас появится человек, который будет ежедневно представлять уезд и словом, и делом?

Но зачем он нужен? Увы, в течение тридцати лет мы видели, что в Ида-Вирумаа все делается скорее под влиянием славянской мистики, чем успеха Эстонии.

Последние несколько лет характеризуются подозрениями в коррупции, сменой мэров и волостных старейшин, пребыванием на посту, сравнимым с хождением по лезвию ножа. Выпускники русскоязычных школ Ида-Вирумаа не говорят по-эстонски, что является трагедией. В то же время школы с эстонским языком обучения находятся под угрозой закрытия. Открытый и скрытый путинизм. Поклонение танку. Проимперские названия улиц, которые никак не исчезнут. Поствыборный шок от того, что треть избирателей Ида-Вирумаа поддерживают российский, а не эстонский менталитет.

Я занимаюсь темами Ида-Вирумаа почти 40 лет. И я не могу понять тех свидетелей нынешнего сложного переплетения проблем уезда, утверждающих, что план отправки в Ида-Вирумаа короля плох. При этом сами ничего предложить не могут.