Физик Индрек Рейманд руководит лириками Нарвского колледжа

Индрек Рейманд руководит Нарвским колледжем Тартуского университета с мая прошлого года - сначала в качестве исполняющего обязанности директора, а в августе его выбрали директором.

- Нарвский колледж - чисто гуманитарное учебное заведение. Как же физик и человек с очень специфическими образованием и опытом научной деятельности возглавил его?

- Моя история по сути такова, что я был физиком и работал им до 2000 года. После того я работал больше руководителем и даже внедрял социальные науки в сфере государства и публичного администрирования в Эстонии. Из Института физики я ушел в 2000 году. Я вошел в правление Эстонского инфотехнологического целевого учреждения, которое тогда имело колледж инфотехнологий и поддерживало высшее ИТ-образование в университетах. Оттуда я перешел в Министерство образования и науки, где был заведующим научным отделом, а позже вице-канцлером, то есть высшим образованием-наукой я занимался последние почти 20 лет.

- Да, я довольно долго был вне Тартуского университета: ушел в 2000 году и вернулся в 2022-м, так что это довольно долгий промежуток.

Индрек Рейманд. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Индрек Рейманд помогал развивать как космические технологии, так и смарт-устройства

Индрек Рейманд, занимавшийся оптикой и спектроскопией физик, изучавший сверхбыструю люминесценцию кристаллов, оказался руководителем высшей школы с гуманитарным уклоном.

После окончания в 1989 году Тартуского университета Рейманд изучал в Академии наук, а позднее в Институте физики Тартуского университета явления, которые, с одной стороны, используются в космических технологиях, а с другой - в смарт-устройствах.

Название его докторской диссертации на английском языке, защищенной в 2000 году, могло бы в вольном переводе звучать так: "Поведение сверхбыстрых экситонов в арсениде галлия и в других экситонных системах". Ну, или как-то так. Экситон - это какое-то связанное с полупроводниками явление, а арсенид галлия - неприятное, ядовитое кристаллическое вещество, которое в состоянии, однако, эффективно превращать свет в электричество, так что это использовалось уже в семидесятые годы прошлого века, когда СССР отправил луноход на Луну и космический зонд для изучения Венеры. "Многое ли из тогдашних исследований было использовано на деле, сказать трудно, но наверняка кое-что использовалось", - отметил он.

В 2000 году Рейманд закончил непосредственно заниматься наукой и на четыре года стал членом правления Фонда информационных технологий. Затем 17 лет отработал в Министерстве образования, из них девять лет - вице-канцлером министерства по высшему образованию и науке.