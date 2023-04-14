ИСТОРИЯ ⟩ События из истории Эстонии в апреле

- 13 апреля 1872 года начал деятельность Кундаский цементный завод.
Эдгар Сависаар.
Peeter Lilleväli / Põhjarannik
- 13 апреля 1988 года Эдгар Сависаар в передаче ЭТВ "Mõtleme veel" вынес предложение об образовании Народного фронта.
- 14 апреля 1909 года начал деятельность Эстонский национальный музей.
- 14 апреля 1927 года в Кохтла-Ярве учредили спортобщество "Võimula".
- 14 апреля 1988 года в Тарту начались дни защиты памятников старины, на которых публично вынесли сине-черно-белый флаг.
- 17 апреля 1908 года в Тарту открыли первый в Эстонии стационарный кинотеатр - электротеатр "Illusioon".
- 18 апреля 1989 года в Люганузе учредили первый в Ида-Вирумаа Комитет граждан.
- 19 апреля 1977 года советский военный самолет АН-24 столкнулся в Ляэне-Вирумаа с 32-метровой трубой котельной Моэского спиртзавода. Погибли все находившиеся в самолете военнослужащие - всего 21 человек.
- 23 апреля 1343 года началось восстание Юрьевой ночи, в которое вылилось сопротивление эстонцев владычеству Дании и Ливонского ордена. В память об этом событии в этот день зажигают памятные огни, а любители ориентирования в Эстонии организуют крупное мероприятие года - забег Юрьевой ночи, который в этом году состоится в Нарве.
Александер Тыниссон.
Erakogu
- 25 апреля 1934 года государственный старейшина Константин Пятс утвердил мэром Нарвы Яана Лутса, а мэром Тарту - генерала Александера Тыниссона, в честь которого на центральной площади Йыхви установлен памятник, а также ежегодно в апреле устраиваются генеральский забег и историческая конференция.
- 26-27 апреля 2007 года в Таллинне развернулись события Бронзовой ночи, когда 1500 хулиганов, протестовавшие по указке Кремля против переноса из центра города скульптуры солдата, устроили погромы на улицах.
- 27 апреля 1805 года в Вильянди открыли школу для девочек.
- 28 апреля 1968 года в Таллинне в кинотеатре "Kosmos" состоялся первый в Эстонии фестиваль бит-музыки.
- 30 апреля 1908 года был снят первый эстонский документальный фильм, запечатлевший проезд шведского короля Густава V через Эстонию.