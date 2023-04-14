ЗА РУБЕЖОМ ⟩ Pасследованиe: мирных жителей в Буче убили именно российские военные

Даже год спустя Кремль утверждает, что убийства в Буче - это фейк. Однако расследования "The New York Times" и "Медузы" доказали: мирных жителей убили именно российские военные.
Через год после того, как мир узнал о массовых убийствах жителей Бучи во время российской оккупации, Кремль и подконтрольные ему СМИ продолжают называть эти события "постановкой киевского режима", направленной на "срыв мирных переговоров". В России завели уголовные дела против десятков людей, которые упоминают военные преступления, совершенные российской армией.
Однако существуют свидетельства, которые наверняка позволили бы любому независимому суду считать военные преступления россиян в Буче доказанными "за пределами разумных сомнений".
В случае с главным эпизодом (имеется в виду гибель десятков людей на улице Яблонской в южной части Бучи) установлены не только личности убитых - известны имена многих российских солдат и офицеров, участвовавших в преступлениях, а также их военная часть. Кроме того, множество свидетельств, имеющих отношение к убийствам, зафиксировано на видео с дронов, камер наблюдения и телефонов местных жителей.
Cколько мирных жителей погибло в городе
Город Буча в Киевской области оказался на линии фронта с первого же дня войны. 30-31 марта российские войска покинули город, находившийся под их полным контролем с 5 марта.
1 апреля в украинских телеграм-каналах появились первые видео с телами мирных граждан, лежащими на Яблонской. Свидетельства из Бучи шокировали мир. Быстро стало ясно, что значительная часть людей в Буче точно погибла не из-за боевых действий, а в результате целенаправленного огня с близкого расстояния.
Верховный комиссариат по правам человека ООН к октябрю 2022-го исследовал 73 таких случая; еще 105 случаев вероятных внесудебных казней в тот момент находились на рассмотрении комиссариата (всего к сентябрю в Буче нашли 442 тела погибших; власти Украины в 2023 году говорят, что общее количество жертв в городе составило 1,4 тысячи человек).
Всего в период оккупации, по данным ООН, в Буче оставалось около пяти тысяч человек; предвоенное население города составляло 40 тысяч.
Кремль, провластные российские СМИ и блогеры сразу предложили несколько противоречивых версий случившегося, ни одна из которых, естественно, не предполагала, что ответственность за массовые убийства лежит на российских военных.
За следующий год позиция российской власти кристаллизовалась в формулу о "провокации Киева и Запада", которые мешают провести независимое расследование - и ответить "на четыре главных вопроса: идентификация трупов, время и причина смерти людей, следы возможного перемещения тел". Вероятно, имеется в виду, что Украина якобы фабрикует доказательства военных преступлений.
"Главные вопросы" отсылают к ранним кремлевским версиям, согласно которым люди на Яблонской:
- то ли были убиты уже после отхода российских войск
- то ли не были жителями Бучи - и их тела просто "подкинули"
- то ли погибли в результате боевых действий.
На самом деле на все "вопросы" Москвы еще в 2022 году были даны исчерпывающие ответы. И эти ответы однозначно свидетельствуют о виновности российских военных.
В декабре 2022 года газета "The New York Times" опубликовала результаты собственного расследования.
- Были идентифицированы 36 тел погибших с Яблонской. Это в основном жители Бучи - и несколько человек из соседних поселений, которые пытались добраться до контролируемой ВСУ территории через линию фронта, пролегающую рядом с городом.
- Жители Бучи, чьи тела позднее обнаружили около административного здания рядом со стекольным заводом, в феврале 2022 года вступили в местную территориальную оборону (сокращенно - тероборона) и получили стрелковое оружие. 3 марта, когда на другом конце длинной улицы Яблонской появились российские десантники, участники теробороны стояли на блокпосту.
Узнав о приближении российских войск, они спрятались в частном доме, где их обнаружили на следующий день и отконвоировали в административное здание - то самое, в котором десантники из 234-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии устроили свой пункт временной дислокации. Момент, когда десантники ведут по Буче девять захваченных участников теробороны, попал на видео с камеры наблюдения на Яблонской (десантники уничтожали камеры, но все разбить не получилось - и эти неудачные попытки тоже попали на видео).
А 5 марта украинский дрон зафиксировал на видео семь тел, лежащих возле базы российских десантников. Их видели и живущие рядом с базой люди (они же слышали звуки выстрелов 4 марта). Тела нашли на том же месте после ухода российских войск.
Один из задержанных членов теробороны смог выжить (был тяжело ранен; убийцы посчитали, что он погиб) - этот житель Бучи позже спрятался у местных. Еще один задержанный пошел на сотрудничество с оккупантами (теперь в Украине его обвиняют в государственной измене).
- 4 марта десантники также убили несколько гражданских, которые пытались на машинах проехать по Яблонской к мосту через реку Буча. Автомобили расстреляли из оружия боевых машин десанта. Момент поражения одного из автомобилей попал на видео с камеры наблюдения. В машине погиб житель Бучи Владимир Ручковский, который перед этим съездил к отцу на другой конец города, а потом пытался покинуть Бучу. На видео можно увидеть, как выжившая спутница Ручковского пытается вытащить его тело из автомобиля.
- На видео с Яблонской от 4 марта попал один из командиров российских десантников (лицо его рассмотреть нельзя, но видно, что его сопровождают связист и несколько военнослужащих, а он сам отдает указания солдатам).
- 5 марта российские десантники подошли от стекольного завода к центру Бучи (туда, где сгорела колонна с их сослуживцами в конце февраля). Там они расстреляли еще несколько проезжавших машин с мирными жителями, женщину на велосипеде и мужчину, вышедшего на улицу посмотреть, что случилось с этой женщиной. Эти моменты также попали на видео с дронов (видно, как женщина поворачивает за угол улиц Яблонской и Вокзальной, а боевая машина десанта с Вокзальной ведет огонь). Рядом с местом преступления также виден один из командиров десантников.
- 5 марта местный житель из своего дома снял момент расстрела еще нескольких мирных жителей, задержанных десантниками. Видео сделано с большого расстояния, а потому низкого качества; на нем российские военные находятся рядом с человеком, стоящим на коленях. Через какое-то время человек падает. Место действия съемки точно совпадает с тем, где были найдены тела убитых со связанными руками на Яблонской улице.
- Через несколько дней российские десантники организовали базу на другом конце Яблонской, где также было убито несколько соседей.
- 8 марта большая часть остававшихся на Яблонской жителей смогла покинуть город по "зеленому коридору".
- Принадлежность военных к 234-му полку 76-й десантно-штурмовой дивизии журналисты установили по тактическим знакам на их боевых машинах, попавших на видео с дронов и камер наблюдения. Кроме того, военнослужащие забрали телефоны жертв. С этих телефонов, как следует из биллинга, предоставленного украинскими компаниями мобильной связи, десятки военных совершили звонки из Украины в Россию. Номера многих адресатов звонков удалось связать со страницами в соцсетях, владельцы этих страниц - родственники военнослужащих 234-го полка.
- Журналисты NYT отсмотрели тысячи часов видео с нескольких камер наблюдения. На отдельных записях слышно, как российские десантники обсуждают приказы начальников. В том числе упоминаются их позывные. По трофейным документам, найденным в одной из бронемашин из ранее сожженной колонны в центре Бучи, удалось установить, что позывные принадлежат комбатам, командовавшим двумя батальонно-тактическими группами 234-го полка, а также командиру полка Артему Городилову.
А власти Украины не могли подделать доказательства? Можно ли безоговорочно верить этим видео и другим свидетельствам военных преступлений россиян?
- Короткий ответ. Версия о фальсификации практически исключена. Сомнений в достоверности доказательств за этот год не появилось.
Собранные "The New York Times" улики дополняют и подтверждают те, что были найдены еще в апреле 2022 года. Так, "Медуза" в начале апреля получила несколько видео с дрона, снятых, как утверждалось, с середины по конец марта.
На видео в высоком качестве, в частности, видна почти вся улица Яблонская - и на ней можно разобрать мелкие детали. Видны тела погибших - в тех же позах, в которых они были сняты с земли 1 апреля вошедшими в город украинскими военными. Видно расположение подразделения во дворе одного из домов - с боевыми машинами и бронетранспортерами последних модификаций, которые стоят на вооружении российских десантных войск. Такие же машины - и в том же месте - можно обнаружить на съемке от начала марта, опубликованной "The New York Times".
Видео с дрона "Медузе" передал снимавший его отряд националиста российского происхождения Сергея (Боцмана) Коротких, с середины 2010-х участвующего в войне на стороне Украины.
Именно Боцмана в первые дни после освобождения Бучи российские пропагандистские медиа обвиняли в том, что он и его подчиненные убили мирных жителей на Яблонской сразу после ухода российских войск. Поэтому мы тщательно проанализировали переданные нам видео - и убедились, что подлог практически исключен.
Так, мы установили, когда именно было снято видео. Поскольку метаданные записи при желании можно подделать, мы привлекли двух независимых экспертов, которые проверили время съемки с помощью астрономического анализа теней на изображении. Его результаты позволили подтвердить, что время в метаданных совпадает с реальным временем съемок, а первое видео с убитыми не могло быть снято после 26 марта 2022 года.
В апреле 2022-го мы выложили исходники видео в общий доступ. Они были скачаны тысячи раз. За год никто не сообщил, что нашел в них следы монтажа или другого вмешательства (хотя в апреле 2022-го нам писали люди, которые собирались профессионально изучить их на предмет подделки).
Исходники все еще доступны для скачивания. Желающие и дальше отстаивать тезис "Буча - это фейк" должны для начала аргументированно доказать, что эти видео - подделка.
Зачем российские военные убивали мирных жителей?
Мы не знаем этого достоверно. Однако можно найти некоторые закономерности в поведении военнослужащих в разных оккупированных районах в начале войны.
Так, в то же самое время похожим образом развивались события в 45 километрах от Бучи - на другом берегу Днепра, в Броварском районе Киевской области. Там в марте 2022 года действовали подразделения, никак не связанные ни с 76-й ДШД, ни в целом с группировкой, захватившей северо-запад Киевской области (в Буче и окрестностях, помимо десантников, оказались части Восточного военного округа, на левом берегу Днепра у Бровар - части Центрального военного округа, например, подразделения 90-й танковой дивизии из города Чебаркуль Челябинской области).
Расследование "Медузы", проведенное совместно с журналистским проектом "Astra", показало, что после выхода к линии обороны Киева части 90-й танковой дивизии попали в засаду (прямо как части 76-й ДШД в Буче в конце февраля) и понесли большие потери. Некоторые из этих подразделений затем укрылись в селе Богдановка Броварского района.
Вероятно, они (и их командиры) окончательно осознали, что находятся в стране, которая настроена по отношению к ним враждебно, и что командование полностью провалило планирование операции. Один из российских военных в Богдановке повторял, что "нас всех здесь расстреляют, повыкалывают глаза, нас просто бросили" и что "на войне правил нет".
В итоге россияне устроили "операцию" по поиску диверсантов, которая вылилась в неконтролируемое насилие: были убиты несколько мужчин (на глазах у их близких), изнасилованы несколько женщин.
Похоже описывал и настроения, царившие среди российских военных, и их преступные действия один из военнослужащих 64-й мотострелковой бригады из Хабаровска. Он признался изданию "Важные истории" в том, что и сам совершил военное преступление.
Этот военный, по его собственным словам, расстрелял (по приказу командования и "из мести за погибших товарищей") мирного жителя из села Андреевка Киевской области, которого считал - и продолжает считать - "диверсантом". При этом собеседник "Важных историй" признался, что "больше всего ненависти" испытывает к командованию своей бригады.
Военнослужащие 64-й бригады в марте 2022 года находились в том числе в Буче. 18 апреля 2022-го Владимир Путин присвоил ей звание "гвардейская".
"Медуза"
"Медуза" - международное русскоязычное издание
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