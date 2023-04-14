ЗА РУБЕЖОМ ⟩ Pасследованиe: мирных жителей в Буче убили именно российские военные

Так, мы установили, когда именно было снято видео. Поскольку метаданные записи при желании можно подделать, мы привлекли двух независимых экспертов, которые проверили время съемки с помощью астрономического анализа теней на изображении. Его результаты позволили подтвердить, что время в метаданных совпадает с реальным временем съемок, а первое видео с убитыми не могло быть снято после 26 марта 2022 года.

В апреле 2022-го мы выложили исходники видео в общий доступ. Они были скачаны тысячи раз. За год никто не сообщил, что нашел в них следы монтажа или другого вмешательства (хотя в апреле 2022-го нам писали люди, которые собирались профессионально изучить их на предмет подделки).

Исходники все еще доступны для скачивания. Желающие и дальше отстаивать тезис "Буча - это фейк" должны для начала аргументированно доказать, что эти видео - подделка.

Зачем российские военные убивали мирных жителей?

Мы не знаем этого достоверно. Однако можно найти некоторые закономерности в поведении военнослужащих в разных оккупированных районах в начале войны.