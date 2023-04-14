В опубликованном в прошлую субботу коалиционном соглашении между Партией реформ, "Eesti 200" и СДПЭ записано, что для лучшего руководства решением связанных с Ида-Вирумаа проблем на должность будет назначен представитель правительства.
Новый властный союз обещает Ида-Вирумаа представителя, но не более крупную долю экологических платежей
В маленькой посвященной Ида-Вирумаа главе коалиционного соглашения записано также, что жизненную среду в уезде улучшат с привлечением архитекторов и экспертов по городскому пространству Эстонской академии художеств.
Обещают также ускорить использование денег фонда справедливого перехода Евросоюза и при необходимости переделать меры, чтобы они больше отвечали потребностям региона. Обещают в том числе повысить русскоязычные коммуникативные навыки для разъяснения возможностей фонда справедливого перехода.
Властный союз обещает при поддержке Евросоюза модернизировать Нарвскую больницу.
Относительно представителя еще много неясности
Председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания социал-демократ Эдуард Одинец, прошедший в Рийгикогу в качестве замещающего депутата, сказал, что детали относительно представителя правительства еще не определены. Пока заключено лишь принципиальное соглашение, что речь идет о высокопоставленном чиновнике, который будет находиться в Ида-Вирумаа.
По словам Одинца, велика вероятность, что он будет входить в состав Министерства по делам регионов. Возглавил данное министерство кандидат от социал-демократов Мадис Каллас, бывший министр окружающей среды.
По словам выбранного в Рийгикогу от Ида-Вирумаа реформиста Меэлиса Кийли, конкретики относительно ида-вируского представителя мало. По его мнению, представитель в Ида-Вирумаа должен иметь значительно более высокий статус, нежели чиновник какого-то министерства. "Прямо говоря, предстоит огромная работа над связанными с Ида-Вирумаа проблемами", - сказал он.
В главе, посвященной интеграции, три партии обещают продолжить поддержку направленных на Ида-Вирумаа мер через Ида-Вирумааскую программу: программа посла культуры, программа резиденций, программа поддержки культурных и спортивных мероприятий. В обобщенном изложении в главе, посвященной культуре, обещают расширить доступность эстонской культуры в Ида-Вирумаа.
Шахты отделят от "Eesti Energia"
В то же время в коалиционном соглашении нет ни слова о том, что в Ида-Вирумаа будут направлять обратно для развития региона значительно большую, чем прежде, долю выплачиваемых здешними предприятиями государству экологических платежей. Это было обещание, о котором во время предвыборной кампании говорили политики почти всех партий, баллотировавшихся в Ида-Вирумаа. "Этот вопрос вставал на переговорах, но, к сожалению, в коалиционном соглашении его нет", - отметил Одинец.
Вызвавшее в последние недели большую полемику желание министра экономики Рийны Сиккут (СДПЭ) запретить создание новых сланцевых шахт в коалиционном соглашении отражено, но не в столь категоричном изложении: "Мы предпочтем открытию новых шахт использование существующих".
В то же время "Eesti Energia" обещают разделить на несколько самостоятельных фирм, отделив от него сланцевые шахты и сетевое предприятие "Elektrilevi".
Баллотировавшиеся в Ида-Вирумаа обещали во время предвыборной кампании отстаивать строительство четырехполосного шоссе между Йыхви и Нарвой. В нынешнем коалиционном соглашении, правда, упоминается перестройка опасных участков на направлениях, ведущих из Таллинна и Тарту, в шоссе 2+2 или 2+1, однако о нарвском направлении в нем нет ни слова.
Коалиция намерена приостановить право голоса на местных выборах для граждан России и Беларуси.