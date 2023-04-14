Новый властный союз обещает Ида-Вирумаа представителя, но не более крупную долю экологических платежей

Шахты отделят от "Eesti Energia"

В то же время в коалиционном соглашении нет ни слова о том, что в Ида-Вирумаа будут направлять обратно для развития региона значительно большую, чем прежде, долю выплачиваемых здешними предприятиями государству экологических платежей. Это было обещание, о котором во время предвыборной кампании говорили политики почти всех партий, баллотировавшихся в Ида-Вирумаа. "Этот вопрос вставал на переговорах, но, к сожалению, в коалиционном соглашении его нет", - отметил Одинец.

Вызвавшее в последние недели большую полемику желание министра экономики Рийны Сиккут (СДПЭ) запретить создание новых сланцевых шахт в коалиционном соглашении отражено, но не в столь категоричном изложении: "Мы предпочтем открытию новых шахт использование существующих".

В то же время "Eesti Energia" обещают разделить на несколько самостоятельных фирм, отделив от него сланцевые шахты и сетевое предприятие "Elektrilevi".

Баллотировавшиеся в Ида-Вирумаа обещали во время предвыборной кампании отстаивать строительство четырехполосного шоссе между Йыхви и Нарвой. В нынешнем коалиционном соглашении, правда, упоминается перестройка опасных участков на направлениях, ведущих из Таллинна и Тарту, в шоссе 2+2 или 2+1, однако о нарвском направлении в нем нет ни слова.