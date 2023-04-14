Новая правящая коалиция повысит налоги

Участники переговоров решили, что налог с оборота повысится с 1 января 2024 года на 2 процентных пункта, а подоходный налог с физических лиц - на 2 процентных пункта с 1 января 2025 года. Не облагаемый налогом минимум вырастет до 700 евро.

- Налоговая система будет более единообразной и понятной. С 2025 года, когда будет отменен налоговый горб, мы также повысим не облагаемый налогом минимум с 654 до 700 евро. Для людей, зарабатывающих от 1200 до 2100 евро, отмена налогового горба будет означать освобождение от 34-процентного подоходного налога. Они будут, как и остальные, платить подоходный налог в размере 22%, - рассказал ERR кандидат на пост министра финансов от Партии реформ Март Вырклаэв.

Налог на автомобили

С 2024 года будет также введен налог на автомобили, но его размер определится по результатам анализа.

- Его основным критерием будут выбросы СО2, то есть малогабаритные и экономичные автомобили будут облагаться меньшим налогом, - пояснил Вырклаэв, добавив, что одним из приоритетов правительства будет зеленый переход. - Мы должны направить общество в сторону сокращения уровня загрязнения.

По словам Вырклаэва, цель коалиции - добиться того, чтобы в следующем году бюджет был с номинальным дефицитом в размере 3%, что означает улучшение бюджета на 500 млн евро.