Новая правящая коалиция повысит налоги

Новый коалиционный договор предусматривает повышение налога с оборота и подоходного налога. Кроме того, будет введен автомобильный налог и повышен не облагаемый налогом минимум.
Участники переговоров решили, что налог с оборота повысится с 1 января 2024 года на 2 процентных пункта, а подоходный налог с физических лиц - на 2 процентных пункта с 1 января 2025 года. Не облагаемый налогом минимум вырастет до 700 евро.
- Налоговая система будет более единообразной и понятной. С 2025 года, когда будет отменен налоговый горб, мы также повысим не облагаемый налогом минимум с 654 до 700 евро. Для людей, зарабатывающих от 1200 до 2100 евро, отмена налогового горба будет означать освобождение от 34-процентного подоходного налога. Они будут, как и остальные, платить подоходный налог в размере 22%, - рассказал ERR кандидат на пост министра финансов от Партии реформ Март Вырклаэв.
Налог на автомобили
С 2024 года будет также введен налог на автомобили, но его размер определится по результатам анализа.
- Его основным критерием будут выбросы СО2, то есть малогабаритные и экономичные автомобили будут облагаться меньшим налогом, - пояснил Вырклаэв, добавив, что одним из приоритетов правительства будет зеленый переход. - Мы должны направить общество в сторону сокращения уровня загрязнения.
По словам Вырклаэва, цель коалиции - добиться того, чтобы в следующем году бюджет был с номинальным дефицитом в размере 3%, что означает улучшение бюджета на 500 млн евро.
- Да, ясно, что это непопулярные решения. Но, к сожалению, в нынешней ситуации с безопасностью у нас нет другой возможности. Мы должны увеличить оборонные расходы и быть готовы к защите Эстонии, никто другой за нас эти расходы нести не будет. Кроме того, за последние годы мы построили своего рода государство благоденствия, и поддержание такого государства требует расширения налоговой базы, - сказала "Актуальной камере" Кая Каллас.
Ляэнеметс: благосостояние людей будет расти
По заверениям договаривающихся сторон, несмотря на повышение налогов, благосостояние людей будет расти. Так, минимальная зарплата вырастет за четыре года в полтора раза, т.е. больше, чем когда-либо прежде. "Если сейчас она составляет около 45% медианной зарплаты, то в дальнейшем она будет оставаться на уровне 60% от медианной зарплаты. Так что люди малообеспеченные выиграют от такой реформы гораздо больше, чем потеряют вследствие повышения налогов", - заявил лидер соцдемов Лаури Ляэнеметс.
По словам членов коалиции, все жители страны выиграют от нового порядка налогообложения, который начнет действовать с 2025 года. Не облагаемый налогом минимум будет составлять 750 евро, а ставка налога будет одинаковой для всех, независимо от размера их доходов.
В договоре говорится о коррекции акцизов на алкоголь и табак, а также на упаковочные материалы и пластик, но детали не приводятся.
Увеличив свою налоговую базу, государство сможет позволить себе и некоторые дополнительные расходы. На оборону будут выделять 3% валового внутреннего продукта плюс расходы по приему войск союзников. В науку и инновации обещают вкладывать 1% ВВП.
В вопросах социальной политики коалиционный договор конкретных обещаний содержит очень мало - соотношение пенсий и зарплат останется, очевидно, на нынешнем уровне, дополнительных инвестиций в медицинскую систему пока не предусмотрено.
Новая правительственная коалиция займется изменением недавно введенной системы семейных пособий, сократив пособия для многодетных семей, а также отменив индексацию пособий и плавное прекращение их выплаты.
Оппозиция: это была кампания лжи
По словам лидера оппозиционной партии "Isamaa" Хелира-Валдора Сеэдера, коалиционный договор между Партией реформ, "Eesti 200" и социал-демократами больнее всего ударит по среднему классу и сельским районам Эстонии. По его словам, стабильность налоговой системы осталась в прошлом, а предвыборная кампания партий, формирующих правительство, оказалась кампанией лжи.
По его словам, демографический кризис в Эстонии только усугубится из-за отмены дополнительного налогового вычета за детей и супругов, а также из-за угрозы пересмотреть консенсусное решение Рийгикогу повысить семейные пособия.
По его оценке, планируемым повышением налогов коалиционный договор посылает очень четкий сигнал сельским районам, в которых зарплаты и так низкие, а автомобиль является основным средством передвижения, что правительство не считает сохранение жизни в сельских районах необходимым.
Новую правительственную коалицию создают Партия реформ (37 мандатов в Рийгикогу), "Eesti 200" (14) и Социал-демократическая партия (9). В правительстве у реформистов будет семь министерских постов, у "Eesti 200" и соцдемов - по три.