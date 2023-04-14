Угроза путиниста появилась на месте вывезенного из Нарвы танка

"Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим".

Это цитата Владлена Татарского, проимперского российского военного блогера, недавно взорванного в кафе в Санкт-Петербурге. Эти слова он сказал на камеру осенью 2022 года на приеме в Кремле, посвященном оккупации части Украины.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о поддержке агрессии. "Сообщениям, направленным против независимости Эстонии нет места в свободной стране. Так же, как поддержка или оправдание войны словами или символами, она запрещена, и полиция на это отреагирует", - подтвердил руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви, добавив, что среди прочего будут изучены записи с камер наблюдения, расположенных поблизости.