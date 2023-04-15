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"Аптекарь Мельхиор. Дочь палача" ждет приговора публики

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
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Вируский кинофонд оказал поддержку проекту, и первая в Эстонии скульптура кинодеятеля, установленная в общественном пространстве, тоже подтверждает, что здесь умеют ценить это искусство.
Вируский кинофонд оказал поддержку проекту, и первая в Эстонии скульптура кинодеятеля, установленная в общественном пространстве, тоже подтверждает, что здесь умеют ценить это искусство. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На премьере киноленты "Аптекарь Мельхиор. Дочь палача" в Ида-Вирумаа в йыхвиском кинотеатре "Apollo" присутствовали режиссер ленты Эльмо Нюганен, исполнитель главной роли Мяртен Метсавийр и продюсер Вейко Эскен, рассказавшие о создании кинотрилогии и о своих дальнейших планах.

Съемка трех фильмов подряд - удовольствие не из дешевых, поэтому поиском денег и руководством процессом занимались аж пять продюсеров. Созданный нашими местными самоуправлениями кинофонд тоже поддержал это начинание шестизначной суммой.

- Для меня каждый фильм имеет свое знаковое слово и стремление подчеркнуть именно одну этическую тему, - сказал Эльмо Нюганен. Это, конечно, не означает, что перенесенные на шесть веков назад детективные истории нельзя смотреть по отдельности. Однако чем больше зрителей собирают эти ленты, тем больше вероятность, что их создатели продолжат работу над следующими частями.

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