"Аптекарь Мельхиор. Дочь палача" ждет приговора публики

- Для меня каждый фильм имеет свое знаковое слово и стремление подчеркнуть именно одну этическую тему, - сказал Эльмо Нюганен. Это, конечно, не означает, что перенесенные на шесть веков назад детективные истории нельзя смотреть по отдельности. Однако чем больше зрителей собирают эти ленты, тем больше вероятность, что их создатели продолжат работу над следующими частями.