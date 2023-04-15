Яанус Пурга: Поможем сообща реализовать хорошее коалиционное соглашение

Коалиционное соглашение, являющееся планом действий нового правительства, является наилучшим за всю историю соглашением, определяющим дальнейшее развитие Эстонии.
Ценности и цели учитывают текущую ситуацию, но также содержат взвешенное понимание будущего - в том числе такого, которое выходит за рамки одного избирательного цикла. Отраслевые цели в значительной степени совпадают с рекомендациями экспертной комиссии по зеленой политике и дорожными картами в сферах строительства и энергетики "Зеленого тигра" ("Rohetiiger").
Впервые коалиционное соглашение решительно и конкретно включает сохранение и учет окружающей среды, а также четко - Закон о климате и зеленую реформу. Это очень хорошо.
Запланированные налоговые изменения правильны и необходимы. Автомобильный налог, который (будем надеяться) ограничит использование автомобилей, повышение акцизов, увеличение экологических сборов и платы за ресурсы (включая горючий сланец), налогообложение пластика и упаковки, потребления, загрязнения и замусоривания - все это правильно и направляет нас в сторону более экономичного и экологичного образа жизни.
Повышения налога с оборота и подоходного налога также необходимы. Кроме того, более высокий доход также мог бы облагаться в большей мере, то бишь по прогрессивным ставкам, а топливный акциз на ископаемое топливо мог бы расти также более быстрыми темпами.
Только людям и предприятиям, не владеющим элементарной математикой (а такие есть), может показаться возможным, что сохранение уже привычных госуслуг возможно без увеличения налоговых поступлений (тем более что, к нашему общему огорчению, добавились расходы на гособорону), к тому же ожидания связаны, скорее, с ростом уровня госуслуг, а не со снижением оного. Нужно понимать, что люди и предприятия содержат государство, а не наоборот. И надо спросить - что еще я могу сделать для Эстонии.
Цели, поставленные в части строительства и планирования искусственной среды, - двигаться в направлении более экологичного образа жизни и снизить воздействие на окружающую среду, связанное со строительством и использованием искусственной среды, - очень правильные и очень-очень амбициозные. Действовать нужно таким образом, чтобы фокус не сбивался и рвение не ослабевало. В развитии дорожной сети нужно однозначно отказаться от строительства дорог 2+2 - это благоприятствует росту уровня автомобилизации и противоречит всем остальным целям коалиционного соглашения. 2+1 достаточно для обеспечения безопасности.
Наконец, твердый план не открывать новые сланцедобывающие шахты, а использовать открытые запасы до их полного истощения, гораздо лучше, чем любые искусственно установленные сроки, которых не придерживаются. Есть четко измеримое количество открытых запасов - более 200 миллионов тонн, - на них и надо рассчитывать, больше не будет. Хватит примерно на двадцать лет. Хороший и четкий сигнал. Однако интерпретировать выданные когда-то разрешения на добычу как действующую шахту - это все равно что рассматривать разрешение на покупку лопаты как готовый, вырытый колодец, и этим создаваемое правительство заниматься не собирается.
Создание Закона о климате для реализации зеленого договора и создание ведомства министра по климату чрезвычайно важны, особенно если закон будет сопровождаться быстрой и четкой реализацией, а новое ведомство справится с широким кругом тем, сконцентрированных под его управлением. Здесь есть опасность - сфера деятельности нового министра действительно очень широка и все требует безотлагательных решений. В первом приближении Закон о климате должен быть простым и принципиальным, понятным для всех - как Конституция. Если сделать его юридически сложным и попытаться предусмотреть решения на все случаи жизни, он останется чуждым обществу.
Принятие программы развития лесного хозяйства - это хорошо, наличие плана лучше, чем отсутствие плана. В то же время программа развития лесного хозяйства, особенно максимальный разрешенный ежегодный объем рубки, увязывается как с Законом о климате, так и с планом действий по достижению целевых показателей связывания углерода. Последних в настоящее время пока нет, и поэтому программа развития лесного хозяйства должна быть принята с оговоркой, что объемы и виды рубок будут определены после принятия вышеупомянутых регуляций.
"Нужно понимать, что люди и предприятия содержат государство, а не наоборот".
Яанус Пурга, руководитель экономического комитета ЦУ "Rohetiiger"
В случае лесного хозяйства акцент в коалиционном соглашении должен быть более четко сделан на сохранении леса, а в случае хозяйственной деятельности - на устойчивом лесном хозяйстве. Очень хорошо, что намечено создание компенсационного механизма за связывание углерода, сохранение и содержание леса. Внесение биоразнообразия в соглашение отдельным пунктом - это очень здорово.
Рассмотрение возобновляемой энергетики в качестве первостепенного общественного интереса, ускорение и упрощение процессов, связанных с возобновляемой энергетикой, согласуются с предвыборными обещаниями, и это абсолютно правильно. Четко запланировано также развитие возможностей накопления и развитие сети.
При производстве солнечной энергии станет учитываться аспект землепользования. Экспорт возобновляемой энергии в определенном объеме оправдан, но в случае всевозможных схем поддержки и также вариантов развития сетей необходимо очень четко различать производственные мощности, необходимые для покрытия внутренних потребностей Эстонии, и установки, производящие электроэнергию и/или водород, предназначенные для экспорта. Поддержка или обеспечение последних за счет средств и окружающей среды эстонского государства никоим образом не оправданы.
Очень правильно прекратить сжигание древесины для промышленного производства электроэнергии и ограничить экспорт энергетической древесины, что наносит Эстонии вред как с экологической, так и с экономической точки зрения.
В сфере энергетики стремление бежать одновременно во все стороны вызывает озабоченность - такой маленькой стране, как Эстония, это не по силам, и к тому же неоправданно. Атомная энергетика никак не укладывается в описанную выше картину возобновляемой энергии и накопления и не решает никаких проблем в Эстонии.
Если на государственном уровне будет принято решение заняться атомной энергетикой, это станет сдерживать инвестиции в возобновляемые источники энергии и накопление и в конечном итоге будет означать значительно более высокую цену для потребителя в обозримом будущем. Ядерную энергетику сейчас и в будущем можно было бы продолжать развивать в Финляндии - также "Fermi Energia" там будут рады.
Резюмируя: коалиционное соглашение - это всегда компромисс, но на сей раз это довольно хороший компромисс. Вместо того чтобы критиковать его и с протянутой рукой клянчить пособия у государства, можно было бы посмотреться в зеркало, выпрямить спину и спросить себя: что я могу сделать для Эстонии?