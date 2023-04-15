Яанус Пурга: Поможем сообща реализовать хорошее коалиционное соглашение

Цели, поставленные в части строительства и планирования искусственной среды, - двигаться в направлении более экологичного образа жизни и снизить воздействие на окружающую среду, связанное со строительством и использованием искусственной среды, - очень правильные и очень-очень амбициозные. Действовать нужно таким образом, чтобы фокус не сбивался и рвение не ослабевало. В развитии дорожной сети нужно однозначно отказаться от строительства дорог 2+2 - это благоприятствует росту уровня автомобилизации и противоречит всем остальным целям коалиционного соглашения. 2+1 достаточно для обеспечения безопасности.

Наконец, твердый план не открывать новые сланцедобывающие шахты, а использовать открытые запасы до их полного истощения, гораздо лучше, чем любые искусственно установленные сроки, которых не придерживаются. Есть четко измеримое количество открытых запасов - более 200 миллионов тонн, - на них и надо рассчитывать, больше не будет. Хватит примерно на двадцать лет. Хороший и четкий сигнал. Однако интерпретировать выданные когда-то разрешения на добычу как действующую шахту - это все равно что рассматривать разрешение на покупку лопаты как готовый, вырытый колодец, и этим создаваемое правительство заниматься не собирается.