Чайки. Снимок иллюстративный.
Чайки. Снимок иллюстративный. Фото: Ardi Truija

13 апреля помощь спасателей потребовалась на улице А. Пушкина в Нарве, где из вентиляционной шахты двухметровой глубины помогли выбраться трем чайкам.

Спасатели порекомендовали установить на вентиляционном отверстии решетку.

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