Северное побережьеНовостиЧайки застряли в вентиляционной шахтеСеверное побережье15 апреля 2023, 00:00Facebook Messenger Telegram TwitterComments Чайки. Снимок иллюстративный. Фото: Ardi Truija13 апреля помощь спасателей потребовалась на улице А. Пушкина в Нарве, где из вентиляционной шахты двухметровой глубины помогли выбраться трем чайкам.Спасатели порекомендовали установить на вентиляционном отверстии решетку.Facebook Messenger Telegram TwitterComments Ключевые словаспасателинарвачайкиPекомендуем