ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Кая Каллас

Собственно, никто ведь не может сказать, будто эти новые коалиционные соглашения непосредственно лживы. Они могут быть правильными и обоснованными. Однако никогда не может быть оправданным вранье народу. Ложь же состояла в том, что перед выборами народу не говорили об урезаниях и повышении налогов. Правду озвучили лишь тогда, когда, по сути, уже пришли к власти. И это вызывает недовольство людей. Разговоры, будто предыдущее правительство было совсем другим и взгляды на ситуацию у него отличались, несостоятельны, ведь как минимум две участвующие стороны из трех были те же, что и в новом правительстве, да и премьер-министр тот же.