ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Скандальное граффити в Нарве благополучно удалено

"Жаль, что это совсем не убрали", - сказала молодая нарвитянка, увидев, что каменная ограда, на которой утром 14 апреля обнаружилась скандальная надпись, до сих пор не снесена, а тщательно зачищена и стала чище прежнего. Это место многим уже намозолило глаза.
Каменная ограда, испачканная граффити, находится на берегу пограничной реки Нарва на площадке, где до августа прошлого года стоял танк-памятник. На месте танка некие нарвитяне по сей день сохраняют народный мемориал со свечами и цветами.
Русский мир в Нарве
"Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим" - эту провокационную надпись стерли с каменной кладки менее чем за час при помощи пескоструйной установки. До того полдня безуспешно пытались отмыть камни при помощи воды под давлением или растворителя.
Надпись была длиной пару десятков метров, написана шрифтом, стилизованным под старорусский. Очевидно, что на эту работу исполнителю или исполнителям понадобилось потратить приличное время. Удивительно, что за работой их не застали пограничники, круглосуточно патрулирующие приграничные территории.
После произведенной пескоструйной обработки ограда стала чище прежнего. У рабочих осталась надежда, что такой эта стена и останется.
В понедельник выяснится, в какую сумму обойдется эта очистка нарвским налогоплательщикам.
Снести бульдозером было бы проще
Мэр Нарвы Катри Райк объяснила, почему власти города не стали сносить ограждение с граффити при помощи бульдозера, хотя и очевидно, что никакой ценности данная ограда собой не представляет. По словам мэра, стена довольно длинная, и на ее снос требуется какое-то особое решение. Без соблюдения процедур этот снос оказался бы, по словам Райк, вандализмом.
- Первоначально сейчас надо быстро сделать так, чтобы стенка была чистая, - сказала Райк, около полудня давая указание городским коммунальным предприятиям срочно взяться за дело.
Эффективно и быстро стереть краску не смогли ни водой, ни растворителем, поэтому заказали услугу пескоструйной очистки. Мобильная установка прогоняет через себя в минуту 3500 литров воздуха вперемешку с мелким песком, действует быстро, так что менее чем за час скандальная надпись, наделавшая в этот день много шума и доставившая хлопот, исчезла. Очистка завершилась приблизительно в 16 часов.
Полиция начала уголовное дело по криминальной статье о поддержке агрессии. Уже прямо с утра на месте работали несколько полицейских, искавших улики, которые помогут установить личность исполнителя. "Мы проверяем находящиеся рядом камеры наблюдения и собираем всю возможную информацию", - сказал ERR руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви.
Кремлевская пропаганда поспела к девятому мая
"Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим" - это цитата из широко известной видеозаписи прокремлевского блогера-пропагандиста Владлена Татарского, сделанной им в Кремле осенью прошлого года. Тогда Путин и его подельники отмечали так называемое присоединение к РФ территорий Украины, оккупированных российской армией в ходе начатого ею агрессивного вторжения. Нынче весной Татарского ликвидировали взрывом в центре Санкт-Петербурга.
"We will defeat everyone, we will kill everyone, we will rob everyone. Everything will be as we like": this video was recorded by the pro-Kremlin blogger Vladlen Tatarsky from the Kremlin hall. pic.twitter.com/YU8R7Dl0fI— NEXTA (@nexta_tv) 30 сентября 2022 г.
Катри Райк сказала, что появление такой известной надписи в публичном месте в Нарве - это однозначно провокация.
- Девятое мая придет и в этом году, и этот день уже довольно близко. Провокации перед девятым мая бывали в Нарве часто, и я боюсь, что будут и в будущем, - прокомментировала мэр.
Райк также сказала, что власти пытаются убрать из городской жизни чувство страха, если оно у кого-то появилось: "Я не вижу здесь повода для страха, мы живем в мирной, свободной стране - и это большой наш плюс".
- До войны в Украине и до 24 февраля 2022 года эстонские люди, скорее всего, не думали, что война может коснуться и нас. Сейчас же они об этом думают, люди спрашивают об убежищах. По-человечески это ясно, но такая глупость, как эта сегодняшняя провокация, не должна добавить нам никакой тревожности. Мы должны доверять нашей полиции, которая этим делом сейчас занимается, - прокомментировала Райк.