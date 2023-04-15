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В Йыхви впервые будут соревноваться автоматики

Ирина Кивисельг
, журналист
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: IVKHK

18 и 19 апреля в Йыхвиском отделении Ида-Вирумааского центра профобразования впервые будет проходить республиканский конкурс "Молодой мастер" среди автоматиков - эта специальность набирает все большую популярность.

Профессиональный чемпионат по автоматизации предназначен для молодых людей до 26 лет, изучающих учебную программу по автоматизации или мехатронике в профессионально-технических учебных заведениях.

Пройти испытания готовятся ученики Таллиннской строительной школы, Таллиннской Ласнамяэской школы механиков, Таллиннского политехникума и Ида-Вирумааского центра профессионального образования.

Основная цель конкурса - дать возможность студентам соответствующих специальностей учреждений профессионального образования продемонстрировать свои профессиональные навыки, а также популяризация профессии и повышение имиджа профобразования.

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