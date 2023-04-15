В Йыхви впервые будут соревноваться автоматики

18 и 19 апреля в Йыхвиском отделении Ида-Вирумааского центра профобразования впервые будет проходить республиканский конкурс "Молодой мастер" среди автоматиков - эта специальность набирает все большую популярность.
Профессиональный чемпионат по автоматизации предназначен для молодых людей до 26 лет, изучающих учебную программу по автоматизации или мехатронике в профессионально-технических учебных заведениях.
Пройти испытания готовятся ученики Таллиннской строительной школы, Таллиннской Ласнамяэской школы механиков, Таллиннского политехникума и Ида-Вирумааского центра профессионального образования.
Основная цель конкурса - дать возможность студентам соответствующих специальностей учреждений профессионального образования продемонстрировать свои профессиональные навыки, а также популяризация профессии и повышение имиджа профобразования.
Ключевые слова