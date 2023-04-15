Новым мэром Кохтла-Ярве Центристская партия пытается сделать Тармо Таммисте

Члены горсобрания, с которыми разговаривало "Северное побережье", не высказали прямых и конкретных претензий относительно работы горуправления Линдер, т.н. управления меньшинства, однако некоторые из них сказали, что Центристская партия вновь хочет поставить во главу города своего человека.

В конце февраля кохтла-ярвескую коалицию образовали пять депутатов Центристской партии и пять депутатов фракции соцдемов, а также еще четыре депутата: Антон Диев, Мария Меркулова, Денис Вершинин и Заур Аббасов. В горсобрании, в котором 25 депутатских мест, у них в общем 14 голосов. Этими голосами председателем горсобрания был избран соцдем Эдуард Одинец.