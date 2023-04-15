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Новым мэром Кохтла-Ярве Центристская партия пытается сделать Тармо Таммисте

Эрик Гамзеев
, журналист
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Много лет являвшийся мэром Нарвы Тармо Таммисте подтвердил, что если в Кохтла-Ярвеском горсобрании наберется необходимое количество голосов в его поддержку, он согласится занять должность мэра Кохтла-Ярве.
Много лет являвшийся мэром Нарвы Тармо Таммисте подтвердил, что если в Кохтла-Ярвеском горсобрании наберется необходимое количество голосов в его поддержку, он согласится занять должность мэра Кохтла-Ярве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Входящие в Кохтла-Ярвеское горсобрание центристы хотят отправить в отставку утвержденное в должности два месяца назад горуправление Вирве Линдер и поставить вместо нее бывшего мэра Нарвы Тармо Таммисте, однако необходимого для этого количества голосов пока не набрали.

Члены горсобрания, с которыми разговаривало "Северное побережье", не высказали прямых и конкретных претензий относительно работы горуправления Линдер, т.н. управления меньшинства, однако некоторые из них сказали, что Центристская партия вновь хочет поставить во главу города своего человека.

В конце февраля кохтла-ярвескую коалицию образовали пять депутатов Центристской партии и пять депутатов фракции соцдемов, а также еще четыре депутата: Антон Диев, Мария Меркулова, Денис Вершинин и Заур Аббасов. В горсобрании, в котором 25 депутатских мест, у них в общем 14 голосов. Этими голосами председателем горсобрания был избран соцдем Эдуард Одинец.

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