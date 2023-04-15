ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Налог на дерготню для депутатов Кохтла-Ярвеского горсобрания

Несколько лет назад такое налогообложение следовало бы ввести для депутатов Йыхвиского волостного собрания, впавших в зависимость от рулетки властных переворотов, теперь та же напасть одолела кохтла-ярвеских депутатов.

Сначала горсобрание в течение нескольких месяцев не могло утвердить в должности горуправление. Городской бюджет приняли в последний момент в страхе перед роспуском. Не успело новое горуправление пробыть в должности и двух месяцев, как Центристская партия уже начинает готовить его отстранение.

Если ей это удастся сделать, то опять потребуется несколько месяцев, пока отдающее Нарвой горуправление изучит здешние условия. Затем наступит долгий период летних отпусков. А осенью возможна вероятность, что у какой-то части депутатов мнение опять поменяется и затеют они новый властный переворот…

Если бы эти 25 членов горсобрания исходили в первую очередь из интересов города Кохтла-Ярве, а не из того, каким образом развевается флаг их партии, то для них никакого смысла не было бы заниматься свержением горуправления, находившегося у руля всего два месяца.