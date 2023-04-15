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Членом правления Eesti Energia стал Андрес Вайнола

Эрик Калда
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Андрес Вайнола.
Андрес Вайнола. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Андрес Вайнола, председатель правления Enefit Power, дочерней компании концерна Eesti Energia, войдет в правление концерна.

Совет Eesti Energia сделал общему собранию предложение изменить устав, чтобы правление концерна могло продолжать в составе из шести членов. Общее собрание утвердило поправку к уставу, и совет решил назначить Андреса Вайнола шестым членом правления, также он останется председателем правления Enefit Power.

«Решение о привлечении представителя Enefit Power в правление Eesti Energia связано с тем, что Enefit Power является крупнейшим дочерним предприятием Eesti Energia, перед которым также стоят самые большие задачи в ближайшие годы», - пояснил председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко.

Вайнола добавил, что у Enefit Power есть четкие цели, реализация которых требует больших усилий. «Мы будем поддерживать системных операторов в обеспечении надежности поставок с помощью наших электростанций и постепенно переходить от производства жидкого топлива к производству химического сырья, для чего компания привлекла партнеров и научные учреждения. Перспектива развития, основанная на нашей настоящей экономике замкнутого цикла, также сделает промышленность Ида-Вирумаа устойчивой.

Вайнола работает в концерне Eesti Energia с 2014 года, когда он стал членом правления компании. С 2021 года он является председателем правления входящей в концерн компании по производство энергии Enefit Power. Ранее он работал в руководстве Empower Group и ее дочерних компаний, а также был членом совета Eesti Liinirongid AS.

Вайнола также останется председателем правления Enefit Power, его полномочия в качестве члена правления начнутся 14 апреля 2023 года, а срок полномочий будет таким же, как и у других членов правления, то есть до 31 марта 2026 года.

Enefit Power - это входящее в концерн Eesti Energia предприятие, занимающееся производством электроэнергии, тепла и жидких топлив, а также добычей сланца.

За исполнительное руководство Eesti Energia отвечает правление, состоящее из шести членов, избираемых советом предприятия. Председателем правления является Андрус Дурейко, а членами правления являются Келли Тосс-Каасик, Марлен Тамм, Кристьян Кухи, Райне Пайо и Андрес Вайнола.

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