Кылварт: решение совета уполномоченных удивило меня

"Партия, по крайней мере, ее совет уполномоченных, решила продолжать в том же духе. В каком-то смысле меня это удивило, потому что я вижу в партии большое ожидание перемен. В то же время перемены пугают, и если люди не готовы к изменениям или не хотят их, то это свободный выбор, но партии нужна была эта дискуссия [о новом лидере и переменах]", - сказал Кылварт.

Через год Центристская партия будет избирать председателя, пишет ERR. "Не знаю, буду ли я тогда баллотироваться. Сейчас ко мне есть доверие, но будет ли оно в следующем году? Я говорил об изменениях внутри партии: надо создать надежную систему коммуникации, чтобы вопросы обсуждались в партии, а не решались одним человеком или правлением", - отметил Кылварт.

Если ничего не изменится, общая негативная тенденция для партии продолжится, сказал он. "[Падение популярности партии] произошло не в ходе выборов в Рийгикогу, это был непрерывный процесс в течение последних шести лет", - добавил Кылварт.