Кылварт: решение совета уполномоченных удивило меня

Для Михаила Кылварта, который хотел баллотироваться на пост председателя Центристской партии, нежелание партии созывать внеочередной съезд стало неожиданностью. Член правления партии Яна Тоом также была удивлена, поскольку считает, что у нее не будет достаточно полномочий.
"Партия, по крайней мере, ее совет уполномоченных, решила продолжать в том же духе. В каком-то смысле меня это удивило, потому что я вижу в партии большое ожидание перемен. В то же время перемены пугают, и если люди не готовы к изменениям или не хотят их, то это свободный выбор, но партии нужна была эта дискуссия [о новом лидере и переменах]", - сказал Кылварт.
Через год Центристская партия будет избирать председателя, пишет ERR. "Не знаю, буду ли я тогда баллотироваться. Сейчас ко мне есть доверие, но будет ли оно в следующем году? Я говорил об изменениях внутри партии: надо создать надежную систему коммуникации, чтобы вопросы обсуждались в партии, а не решались одним человеком или правлением", - отметил Кылварт.
Если ничего не изменится, общая негативная тенденция для партии продолжится, сказал он. "[Падение популярности партии] произошло не в ходе выборов в Рийгикогу, это был непрерывный процесс в течение последних шести лет", - добавил Кылварт.
Член правления Центристской партии Яна Тоом также была удивлена решением совета уполномоченных. "Один голос... Мы не можем назвать это сильным мандатом, - сказала Тоом. - Ситуацию нужно как-то менять. Следует спросить председателя, как он собирается собрать все воедино. Мне бы понравилось гораздо больше, если бы я как член правления могла пойти и попросить у партии этот мандат, потому что результат выборов - это "заслуга" не только Ратаса, но и всего правления. Ратасу, определенно, нелегко будет возглавлять партию".
По словам Тоом, в правлении семь человек выступили за внеочередной съезд, а три - против. "Правление - это срез партии, и то, что произошло сегодня, тоже срез. Партия разделена пополам, и мы не должны делать вид, что ничего не произошло", - добавила Тоом.
Тоом не намерена выходить из состава правления и не считает правильным, чтобы все правление ушло в отставку. "Я могу представить себе хаос, если 16 членов правления уйдут в отставку и свалят ответственность на своих заместителей", - сказал Тоом.
В субботу совет уполномоченных Центристской партии с перевесом в один голос принял решение, что не будет созывать внеочередной съезд, на повестке дня которого должны были стоять выборы нового лидера партии. Незадолго до этого председатель Центристской партии Юри Ратас заявил, что не будет баллотироваться на пост лидера партии на внеочередном съезде.