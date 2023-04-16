Жители Ида-Вирумаа меньше всего воздействуют на окружающую среду

Средний экологический след жителя Эстонии превышает предел допустимого для Земли в 3,8 раза, но существенно различается в зависимости от места жительства и дохода человека, говорится в отчете, в котором обобщается экологический след по социальным группам и регионам, пишет "Постимеэс" со ссылкой на BNS.

Жители северо-востока Эстонии имеют меньший экологический след во всех категориях потребления, но основная разница обусловлена более высоким использованием центрального отопления, которое имеет меньший экологический след. То же самое справедливо и для северной Эстонии, где 80% домохозяйств используют для обогрева дома централизованное или местное отопление с меньшим экологическим следом. В районах, где экологический след выше среднего, чаще используется печное отопление, которое имеет более высокий экологический след из-за выброса мелких частиц.

Магнус Пийритс, эксперт Центра мониторинга развития, отметил, что основная разница в размере экологического следа людей в Эстонии связана с решением вопроса отопления места проживания и мобильностью.

«Люди с более низкими доходами используют больше печей, которые выбрасывают в воздух больше мелких частиц. По мере роста благосостояния экологический след от отопления в целом уменьшается, но воздействие на окружающую среду, связанное с мобильностью, увеличивается», - пояснил Пийритс.

Как правило, более высокий доход сопровождаются более значительным экологическим следом, но этот след увеличивается неравномерно для различных категорий потребления.