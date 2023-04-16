На следующей неделе полиция выйдет на дороги

"Если раньше дорожная толока длилась один день, то в этом году мы посвятим этому целую неделю. Таким образом мы сможем проверить больше мест и обратить на себя внимание водителей, чтобы они следовали правилам дорожного движения, - сказала в интервью ERR подполковник полиции Сирле Лойго. - Ежегодно благодаря дорожным толокам мы обнаруживаем проблемы в таких местах, которые в ином случае не проверили бы, и берем их на заметку", сообщает ERR.

"Сухие дороги и весенняя погода притупляют чувство опасности водителей, и они нередко начинают сильнее жать на газ. Поэтому во время весенней дорожной толоки мы сосредоточимся на водителях, превышающих скорость, чтобы напомнить о важности соблюдения скоростного режима и обеспечить безопасность участников движения", - заявила подполковник полиции.