МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 17.04-20.04 ⟩ Куда пойти на следующей неделе

Понедельник, 17 апреля

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - концерт "Armastus üle aegade" / "Любовь на все времена".

Вторник, 18 апреля

* В Майдласком народном доме в 20.00 к 110-летию народного дома - "August ja Julia" / "Август и Юлия", комедия общинного театра Кийкла. Билет - 3 евро.

Среда, 19 апреля

* В Майдласком народном доме в 18.00 к 110-летию народного дома - "Lugusid Maidla kandist" / "Истории Майдлаского края", по тропинкам истории проведет Эгон Метс.

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - фортепианный дуэт Йохана Рандвере и Юстаса Шервеникаса (Литва). В программе - Рахманинов. Билет - 16-20 евро.

Четверг, 20 апреля

* В Кохтла-Ярвеской гимназии в кафе "Koht37" в 17.00 - весенний концерт ансамбля "RÜÜT". Выступают Майли Метссалу (скрипка, вокал), Mаарья Соомре (мелодика, каннель, вокал), Юхан Уппин (эстонская гармошка, каннель, вокал), Яан-Ээрик Аардам (гитара, вокал). Вход бесплатный.

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - вечер песен "2 Quick Start": "Ühega miljoneist". Билет - 31,20-56,20 евро.

СПОРТ

Четверг, 20 апреля

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - VI тур 20-го сезона Мяэтагузеской викторины - финал. Новые команды должны зарегистрироваться не позднее 19 апреля: huvikeskus@alutagusevald.ee или тел. 336 6963.