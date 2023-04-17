Полиция временно усилила контроль за скоростью движения на дорогах

В этом году дорожная толока проводится в седьмой раз, о чем напомнил Департамент полиции и погранохраны. Если в прошлые годы продолжительность такой акции составляла одни сутки, то в нынешнем году стражи порядка уделили этому мероприятию почти целую неделю.

По словам подполковника полиции Сирле Лойго, предыдущий опыт показал, что ежегодно поступают сообщения о тысячах мест, в которых были замечены нарушители скорости, и полицейские патрули, к сожалению, не успевают уделить достаточно внимания всем местам за одни сутки.

- По этой причине мы решили выделить слежению за скоростью целую неделю, провести более тщательную работу на местах, о которых нам сообщили, а также побыть на виду в течение более длительного времени и этим оказать большее влияние на участников дорожного движения. Места, где были замечены серьезные нарушения скорости, мы будем регулярно посещать как на этой неделе, так и в дальнейшем, - сказала Лойго.