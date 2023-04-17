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Полиция временно усилила контроль за скоростью движения на дорогах

Северное побережье
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Полицейский измеряет скорость движения на дороге.
Полицейский измеряет скорость движения на дороге. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

С понедельника по пятницу по всей Эстонии проходит так называемая дорожная толока, в рамках которой полицейские следят за скоростью движения. Задача - успокоить ситуацию на дорогах.

В этом году дорожная толока проводится в седьмой раз, о чем напомнил Департамент полиции и погранохраны. Если в прошлые годы продолжительность такой акции составляла одни сутки, то в нынешнем году стражи порядка уделили этому мероприятию почти целую неделю.

По словам подполковника полиции Сирле Лойго, предыдущий опыт показал, что ежегодно поступают сообщения о тысячах мест, в которых были замечены нарушители скорости, и полицейские патрули, к сожалению, не успевают уделить достаточно внимания всем местам за одни сутки.

- По этой причине мы решили выделить слежению за скоростью целую неделю, провести более тщательную работу на местах, о которых нам сообщили, а также побыть на виду в течение более длительного времени и этим оказать большее влияние на участников дорожного движения. Места, где были замечены серьезные нарушения скорости, мы будем регулярно посещать как на этой неделе, так и в дальнейшем, - сказала Лойго.

На этой неделе полиция призывает всех желающих следить за обновлениями сайта www.liiklustalgud.ee, на котором в текущем порядке будет отображаться обратная связь в части отслеживаемых мест: было ли там что-то обнаружено стражами порядка - и что именно это было.

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