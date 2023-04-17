Активист и художник признался в создании скандальной надписи в Нарве

- Я постоянно езжу между Усть-Нарвой и Нарвой и вижу это - горящие свечи. Лично я жил в России, вижу, как это используется, как работает, вижу, к чему это привело (в России), и меня это ужасает. Лично я помню по рассказам бабушки, что у нее не было отца, потому что его забрали в 37 году. Эти танки Т-34 были построены за счет русского народа. Нас оболгали, обокрали и заставили голодать. Миллионы людей умерли от голода просто потому, что построили это танки. Мы их столько наклепали и все равно правительство было настолько некомпетентным, что враг оказался у Москвы, и мы застилали ему дорогу своими телами! А теперь мы восхваляем эту власть. Нет, ну вы серьезно? Ну это же просто ужас! Это ужасная трагедия (война), это человеческие жизни. Танк - это самый отвратительный символ для того, чтобы воздавать почести жертвам войны. Это машина для убийства! А люди делают на этом месте сердечко из свечек на фоне происходящей войны. Это за гранью! Я просто не сдержался, я просто не мог это наблюдать.