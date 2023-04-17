Активист и художник признался в создании скандальной надписи в Нарве

Нарвский активист и художник Вован Каштан признался на своей странице в социальной сети "Фейсбук", что это он написал "Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим" на каменной ограде рядом с местом, где стоял танк-памятник. Появление такой надписи наделало в Нарве много шума 14 апреля.
В своей публикации в "Фейсбуке" 16 апреля Вован Каштан, называющий себя "экс-резидентом Российской Федерации", выразил сожаление насчет последствий своего поступка. "Приношу всем свои глубочайшие извинения и изъявляю готовность предстать перед судом, дабы понести ответственность за свои разрушительные действия", - написал он среди прочего.
"Не придя за три дня ни к чему хорошему, я принял единственно верное решение на пути к защите прав русскоязычных жителей Эстонии - покаяться, признать преступление и понести наказание", - также написал он в своем эмоциональном сообщении.
На вопрос, зачем он это сделал, Каштан ответил: "Не выдержал. Хотел чтобы люди задумались, какому именно богу они посвящают своё пылкое сердце из могильных свечей. Я так вижу. (…) Не эстонцы и не украинцы осквернили нашу память, но такие как Владимир Владимирович и награждённый им Татарский, из которого теперь лепят нового мученика и героя России".
Чуть позднее в интервью Delfi Каштан рассказал:
- Я постоянно езжу между Усть-Нарвой и Нарвой и вижу это - горящие свечи. Лично я жил в России, вижу, как это используется, как работает, вижу, к чему это привело (в России), и меня это ужасает. Лично я помню по рассказам бабушки, что у нее не было отца, потому что его забрали в 37 году. Эти танки Т-34 были построены за счет русского народа. Нас оболгали, обокрали и заставили голодать. Миллионы людей умерли от голода просто потому, что построили это танки. Мы их столько наклепали и все равно правительство было настолько некомпетентным, что враг оказался у Москвы, и мы застилали ему дорогу своими телами! А теперь мы восхваляем эту власть. Нет, ну вы серьезно? Ну это же просто ужас! Это ужасная трагедия (война), это человеческие жизни. Танк - это самый отвратительный символ для того, чтобы воздавать почести жертвам войны. Это машина для убийства! А люди делают на этом месте сердечко из свечек на фоне происходящей войны. Это за гранью! Я просто не сдержался, я просто не мог это наблюдать.
Каштан также описал, как скрывался, делая скандальное граффити: "Я ничего не продумывал, у меня даже баллончиков не хватило. (...) Я с Усть-Нарвы ездил четыре раза туда-сюда, брал другие баллончики. И когда проезжали редкие машины, я просто перепрыгивал через оградку и прятался".