Полиция связалась с художником, выдающим себя за автора скандального граффити

Нарвский художник-активист Вован Каштан 16 апреля опубликовал на своей странице в "Фейсбук" признание, что это он написал: "Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим". Такая надпись появилась двумя днями ранее на каменной ограде рядом с местом, где в прошлом стоял танк-памятник.

Комментирует руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви:

- Полиции известно об этом посте в социальной сети, и мы теперь общаемся с автором, сделавшим пост. Все точные обстоятельства выясняются, - сказал Пюви.

Как ранее писало "Северное побережье", 14 апреля полиция начала уголовное дело по криминальной статье о поддержке агрессии и объявила о поиске автора скандального граффити. Утром того дня на берегу пограничной реки Нарва на площадке, где до августа 2022 года стоял танк-памятник, появилась нанесенная краской надпись: "Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим".

Эта надпись является цитатой из распространенной в сети видеозаписи прокремлевского блогера-пропагандиста Владлена Татарского, сделанной им в Кремле осенью прошлого года. Тогда Путин и его подельники отмечали так называемое присоединение к РФ территорий Украины, оккупированных российской армией в ходе начатого ею агрессивного вторжения. Нынче весной Татарского ликвидировали взрывом в центре Санкт-Петербурга.