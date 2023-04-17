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Полиция связалась с художником, выдающим себя за автора скандального граффити

Илья Смирнов
, журналист
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Полиция 14 апреля изучила место происшествия, где на каменной ограде появилась цитата из высказывания прокремлевского военного блогера Владлена Татарского.
Полиция 14 апреля изучила место происшествия, где на каменной ограде появилась цитата из высказывания прокремлевского военного блогера Владлена Татарского. Фото: Ilja Smirnov

Нарвское отделение полиции ознакомилось с признательным сообщением художника-активиста Вована Каштана и, естественно, полицейские захотели пообщаться с автором.

Нарвский художник-активист Вован Каштан 16 апреля опубликовал на своей странице в "Фейсбук" признание, что это он написал: "Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим". Такая надпись появилась двумя днями ранее на каменной ограде рядом с местом, где в прошлом стоял танк-памятник.

Комментирует руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви:

- Полиции известно об этом посте в социальной сети, и мы теперь общаемся с автором, сделавшим пост. Все точные обстоятельства выясняются, - сказал Пюви.

Как ранее писало "Северное побережье", 14 апреля полиция начала уголовное дело по криминальной статье о поддержке агрессии и объявила о поиске автора скандального граффити. Утром того дня на берегу пограничной реки Нарва на площадке, где до августа 2022 года стоял танк-памятник, появилась нанесенная краской надпись: "Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим".

Эта надпись является цитатой из распространенной в сети видеозаписи прокремлевского блогера-пропагандиста Владлена Татарского, сделанной им в Кремле осенью прошлого года. Тогда Путин и его подельники отмечали так называемое присоединение к РФ территорий Украины, оккупированных российской армией в ходе начатого ею агрессивного вторжения. Нынче весной Татарского ликвидировали взрывом в центре Санкт-Петербурга.

Нарвитянин Вован Каштан уже успел объяснить создание граффити с призывающей к агрессии цитатой собственным желанием показать абсурдность поклонения кровопролитию. Он высказал готовность "предстать перед судом, дабы понести ответственность за свои разрушительные действия".

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