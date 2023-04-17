Миофункциональная терапия доступна теперь в Ида-Вируской центральной больнице

Физиотерапевт клиники восстановительного лечения и сестринской помощи Ида-Вируской центральной больницы Любовь Ананьева прошла дополнительное обучение по специальности миофункциональный терапевт. Теперь она готова принимать в первую очередь детей, которым требуется орофациальная миофункциональная терапия по направлению ортодонта.
Миофункциональная терапия является бесплатной для определенных диагнозов на основании направления от ортодонта. Касса здоровья Эстонии оплачивает услугу только при наличии определенных диагнозов, а для тех пациентов, кто нуждаются в миофункциональной терапии, но не подпадают под эти узко определенные диагнозы, лечение платное.
Регистрация на получение услуги осуществляется по номеру телефона: 331 1133.
Как пояснили в Ида-Вируской центральной больнице, орофациальная миофункциональная терапия направлена на улучшение функций мышц лица и рта. Эта терапия похожа на физиотерапию, но больше направлена на улучшение тонуса, подвижности, силы и координации мышц лица и рта.
Нормальная работа этих мышц обеспечивает правильный паттерн глотания, положение языка во время покоя и доминирующее носовое дыхание, что важно для развития прикуса ребенка и развития лицевого черепа.
Миофункциональная терапия особенно показана при следующих состояниях: неправильное положение языка в состоянии покоя и неправильное/ограниченное движение языка; дыхание через рот; проблемы с прикусом у детей; скрежетание зубами; заболевания челюстных суставов; повышенное слюноотделение у детей; сосание большого пальца, щеки, пальцев или языка.