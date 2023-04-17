Миофункциональная терапия доступна теперь в Ида-Вируской центральной больнице

Миофункциональная терапия является бесплатной для определенных диагнозов на основании направления от ортодонта. Касса здоровья Эстонии оплачивает услугу только при наличии определенных диагнозов, а для тех пациентов, кто нуждаются в миофункциональной терапии, но не подпадают под эти узко определенные диагнозы, лечение платное.

Регистрация на получение услуги осуществляется по номеру телефона: 331 1133.

Как пояснили в Ида-Вируской центральной больнице, орофациальная миофункциональная терапия направлена на улучшение функций мышц лица и рта. Эта терапия похожа на физиотерапию, но больше направлена на улучшение тонуса, подвижности, силы и координации мышц лица и рта.

Нормальная работа этих мышц обеспечивает правильный паттерн глотания, положение языка во время покоя и доминирующее носовое дыхание, что важно для развития прикуса ребенка и развития лицевого черепа.