Пирет Хартман: Нарве нужна Катри Райк

По мнению Хартман, мэр должен способствовать активному сотрудничеству с местным сообществом, уездом и государством. "Для будущего Ида-Вирумаа крайне важно, чтобы все местные власти эффективно взаимодействовали", - подчеркивает министр, отмечая, что за последние годы в Нарве произошло много положительных изменений: открылись государственные гимназии, прошли различные культурные мероприятия, появились новые рабочие места и предприятия, а также увеличилась привлекательность города для туристов. Однако существуют и проблемы, такие как переход обучения на эстонский язык, потребность в высокооплачиваемых рабочих местах, создание современного жилого пространства, интеграция и развитие общей культурной и информационной среды.

По мнению министра, в свете ожидаемых перестановок в городском управлении опыт Катри Райк в области образования будет полезен для успешного проведения крупных изменений.

"Для меня, как министра регионального развития и сельского хозяйства, важно, чтобы местные власти были эффективными, у нас складывалось сотрудничество и люди могли жить комфортно в любой части Эстонии. Изменения в доходной базе местных самоуправлений принесут Нарве в следующем году дополнительные 13 миллионов евро, которые нужно будет использовать на благо местных жителей", - пишет Пирет Хартман, и продолжает: "В ближайшие годы в железнодорожном движении произойдут позитивные изменения: время в пути сократится, а поезда будут ходить чаще. Государство также создаст возможности для улучшения жилищной политики, чтобы предложить качественные дома и привлечь новых жителей в город. Я надеюсь, что новое правительство успешно воспользуется всеми этими возможностями".

"У Нарвы есть большой потенциал, и ее развитие повлияет на Ида-Вирумаа и Эстонию в целом. Желаю Катри Райк удачи и успехов. Большое спасибо Яану Тоотсу за его работу!" - завершает Хартман.