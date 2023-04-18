"Trans" и "Alliance" дополнительные очки на домашнем поле не заработали

Решающий момент в проходившей на равных игре имел место за пару десятков минут до конца встречи, когда защитник нарвитян Александр Кулинич в штрафной площадке сбил игрока "Kuressaare" и судья назначил пенальти. Блеснувший на прошлой неделе при отражении пенальти в кубковой игре с командой "Paide" и выведший "Trans" в полуфинал Кубка Алексей Матросов на этот раз свою команду спасти не смог, и точный удар Мяртена Паюнурма принес победу 1:0 команде "Kuressaare".

"Trans" выиграл одну из шести встреч, в пяти потерпел поражение и, набрав три очка, занимает восьмое место.

В первой лиге ида-вируский "Alliance" проиграл "Tabasalu" - 2:5. В отличие от того, что демонстрирует окончательный счет, ида-вируская молодежь доминировала на поле. Однако противники воспользовались грубыми промахами вратаря и защитников. Особенно неудачным оказалось начало второго тайма, когда после счета 1:1 "Tabasalu" за семь минут забил три гола.

В первой лиге "Alliance" выиграл две и проиграл четыре встречи и, набрав шесть очков, занимает восьмое место.