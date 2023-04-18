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Квартирные товарищества Кохтла-Ярве: не исключено, что биоконтейнеры будут издавать неприятный запах и привлекут крыс

Ирина Кивисельг
, журналист
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"Ekovir" уже установил в Кохтла-Ярве более ста контейнеров для сбора биоотходов, планируют еще 150.
"Ekovir" уже установил в Кохтла-Ярве более ста контейнеров для сбора биоотходов, планируют еще 150. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

К концу 2023 года биоразлагаемые кухонные и столовые отходы должны собираться отдельно от остальных бытовых отходов. Отдельный сбор биоотходов является обязательным, поскольку позволяет перерабатывать биоотходы как ресурс, а также это возможность внести свой вклад в охрану окружающей среды. В апреле в Кохтла-Ярве обслуживающая фирма "Ekovir" начала активно устанавливать новые контейнеры для сбора биоотходов, что вызвало немало вопросов у простых горожан и руководителей квартирных товариществ.

По данным ТОО "Ekovir" в городе на 14 апреля было установлено 106 контейнеров, предстоит установить еще около 150. Член правления предприятия Евгений Макаров сказал, что списки адресов уточняются, так как многие квартирные товарищества покупают свои контейнеры.

- Мы предоставляем новые контейнеры для домов, где больше десяти квартир, и, как правило, устанавливаем их возле больших контейнеров, - сказал он. - Вывоз будет производиться не реже раза в неделю, при необходимости чаще - если емкость заполняется, представитель КТ может позвонить и заказать машину. Квартирное товарищество оплачивает аренду контейнера - 3,36 евро в месяц, замену биомешка - 3,40 евро и опустошение - 0,01 евро. За сохранность контейнера и организацию сортировки отходов отвечает квартирное товарищество.

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