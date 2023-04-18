Квартирные товарищества Кохтла-Ярве: не исключено, что биоконтейнеры будут издавать неприятный запах и привлекут крыс

По данным ТОО "Ekovir" в городе на 14 апреля было установлено 106 контейнеров, предстоит установить еще около 150. Член правления предприятия Евгений Макаров сказал, что списки адресов уточняются, так как многие квартирные товарищества покупают свои контейнеры.

- Мы предоставляем новые контейнеры для домов, где больше десяти квартир, и, как правило, устанавливаем их возле больших контейнеров, - сказал он. - Вывоз будет производиться не реже раза в неделю, при необходимости чаще - если емкость заполняется, представитель КТ может позвонить и заказать машину. Квартирное товарищество оплачивает аренду контейнера - 3,36 евро в месяц, замену биомешка - 3,40 евро и опустошение - 0,01 евро. За сохранность контейнера и организацию сортировки отходов отвечает квартирное товарищество.