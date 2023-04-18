К концу 2023 года биоразлагаемые кухонные и столовые отходы должны собираться отдельно от остальных бытовых отходов. Отдельный сбор биоотходов является обязательным, поскольку позволяет перерабатывать биоотходы как ресурс, а также это возможность внести свой вклад в охрану окружающей среды. В апреле в Кохтла-Ярве обслуживающая фирма "Ekovir" начала активно устанавливать новые контейнеры для сбора биоотходов, что вызвало немало вопросов у простых горожан и руководителей квартирных товариществ.
Для подписчиков
Квартирные товарищества Кохтла-Ярве: не исключено, что биоконтейнеры будут издавать неприятный запах и привлекут крыс
Ключевые слова