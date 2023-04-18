ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему дорожная толока продлится нынче целую неделю?

- Опыт показал, что хотя ежегодно через приложение люди сообщают о тысячах мест, где замечают превышение скорости, полицейские патрули, к сожалению, не успевают за один день побывать везде.

Поэтому на этот раз мы сконцентрируемся на скорости движения на целую неделю, чтобы тщательнее ознакомиться с местами, о которых нам сообщили. Чтобы дольше быть видимыми там и тем самым больше воздействовать на участников движения. Места, где мы увидим, что проблема превышения скорости велика, мы будем посещать в течение этой недели и неоднократно в дальнейшем.