Майт Сепп: Весна обнажает "символы благополучия" Йыхви

Что касается ходьбы без отрыва взгляда от земли, то каждый, кто любит гулять в Йыхви, знает, что здесь даже на миг нельзя терять бдительность. Иначе сразу ступишь в собачье дерьмо. Или как еще поприличнее назвать в прессе этот отход собачьей жизнедеятельности?

"Научимся ли мы убирать за собой и своей собакой, или же провозгласим валяющиеся повсюду собачьи какашки и блестки фейерверков культурным своеобразием?" Майт Сепп, географ

Количество собачьих кучек, появляющихся из-под снега, временами внушает благоговейный трепет. Особенно, например, в конце Нарвского шоссе и улицы Яама. Еще и размер каков! Иногда я даже удивляюсь, как такое возможно, когда навстречу попадаются только старушки с крохотными собачонками. Какие чудовищные существа оставляют после себя такие кучищи? Кто осмелится пойти на прогулку после захода солнца без пистолета с серебряной пулей?

Но вернемся к археологам. Я часто удивляюсь, как быстро их мысли обращаются к религии при объяснении какой-то непонятной вещицы, найденной в земле: "Наверное, эта полированная палочка использовалась для почитания какого-то древнего бога!". Что ж, теперь я представляю, как через 1000 лет при пробных раскопках археологи найдут массу следов фейерверков и дикое количество собачьих какашек.

И, конечно же, они соединят эти две находки религиозным винтом и получат что-то вроде этого: "Раскопки показывают, что в первой четверти XXI века здесь распространилась своеобразная религия. Судя по множеству артефактов и следов тяжелых металлов, найденных в образцах почвы, можно смело сказать, что здешний народ часто любил запускать фейерверки. Поскольку материал и традиции фейерверков происходят из Китая, то можно предположить, что здесь распространились ритуалы, содержанием которых является отпугивание злых духов и предсказание счастья с помощью пальбы и запусков в небо разноцветных салютов. Поскольку во время раскопок рядом с местами фейерверков было обнаружено большое количество собачьих экскрементов, то вполне вероятно, что именно собаки были важной частью этих ритуалов. Некоторые мистические тексты, сохранившиеся с того времени, утверждают, что если вы видите во сне дерьмо, это должно означать скорое наступление финансового успеха. Таким образом, фекалии считались символом экономического благополучия. Общеизвестно, что собаки панически боятся пальбы. Помимо прочего, это проявляется и в интенсивном выведении остатков пищеварительного процесса. Таким образом, можно предположить, что во время запуска фейерверков рядом с местом действа держали собак и по их экскрементам предсказывали конкретному домовладению финансовый успех".

Ну да, теперь улицы Йыхви прекрасно убраны большой весенней уборкой. Но все же нельзя терять бдительность - наверняка скоро снова появятся "мины".