Майт Сепп: Весна обнажает "символы благополучия" Йыхви

Предположим, что вдруг произойдет нечто необыкновенное и Йыхви покроет, например, метровый слой пепла. Как Помпеи или типа того. И вот, тысячу лет спустя, когда у человечества будут лишь смутные знания о наших днях, придет группа археологов и начнет здесь раскопки. Интересно, какое впечатление у них осталось бы от нас?
Такой вопрос обычно приходит мне в голову во время зимней распутицы, после прогулки по улицам родного города. Потому что распутица напоминает археологические раскопки. Точнее рытвины. Из снега появляется все, что мы уронили или разбросали всего за несколько месяцев или недель. Минувшая зима одарила нас аж несколькими большими таяниями.
Ну и что же предстает взгляду? Те, кто хоть сколько-нибудь интересовался археологией, знают, что наши предки в старину ничем другим не занимались, кроме как разбрасывали повсюду пуговицы и монеты. Наверняка для того, чтобы позже историкам было легче датировать какие-то слои или пласты. Вот и нынче все так же. Если не отрывать взгляд от земли, можно собрать целую горсть мелочи. Хотя надо сказать, что мои весенние центовые находки из года в год усыхали. Инфляция и кредитные карты вытесняют монеты из наших карманов.
Во-вторых, в глаза бросаются всевозможные разноцветные полоски, конфетти и блестки, оставшиеся после фейерверков. Ну да, в эту новогоднюю ночь фейерверки были поскромнее, но все же: разряженные салютные батареи и хлопушки до сих пор валяются то тут, то там, кучей и поодиночке.
Конечно, можно сказать, что воспитанный человек не должен ходить с опущенными глазами и обязан избавляться от хлама и мусора. Вместо этого следует видеть красоту и замечать прекрасное. И на самом деле люди могли бы быть воспитанными настолько, чтобы не оставлять после себя хлам и мусор. Даже в пылу встречи Нового года.
Что касается ходьбы без отрыва взгляда от земли, то каждый, кто любит гулять в Йыхви, знает, что здесь даже на миг нельзя терять бдительность. Иначе сразу ступишь в собачье дерьмо. Или как еще поприличнее назвать в прессе этот отход собачьей жизнедеятельности?
"Научимся ли мы убирать за собой и своей собакой, или же провозгласим валяющиеся повсюду собачьи какашки и блестки фейерверков культурным своеобразием?"
Майт Сепп, географ
Количество собачьих кучек, появляющихся из-под снега, временами внушает благоговейный трепет. Особенно, например, в конце Нарвского шоссе и улицы Яама. Еще и размер каков! Иногда я даже удивляюсь, как такое возможно, когда навстречу попадаются только старушки с крохотными собачонками. Какие чудовищные существа оставляют после себя такие кучищи? Кто осмелится пойти на прогулку после захода солнца без пистолета с серебряной пулей?
Но вернемся к археологам. Я часто удивляюсь, как быстро их мысли обращаются к религии при объяснении какой-то непонятной вещицы, найденной в земле: "Наверное, эта полированная палочка использовалась для почитания какого-то древнего бога!". Что ж, теперь я представляю, как через 1000 лет при пробных раскопках археологи найдут массу следов фейерверков и дикое количество собачьих какашек.
И, конечно же, они соединят эти две находки религиозным винтом и получат что-то вроде этого: "Раскопки показывают, что в первой четверти XXI века здесь распространилась своеобразная религия. Судя по множеству артефактов и следов тяжелых металлов, найденных в образцах почвы, можно смело сказать, что здешний народ часто любил запускать фейерверки. Поскольку материал и традиции фейерверков происходят из Китая, то можно предположить, что здесь распространились ритуалы, содержанием которых является отпугивание злых духов и предсказание счастья с помощью пальбы и запусков в небо разноцветных салютов. Поскольку во время раскопок рядом с местами фейерверков было обнаружено большое количество собачьих экскрементов, то вполне вероятно, что именно собаки были важной частью этих ритуалов. Некоторые мистические тексты, сохранившиеся с того времени, утверждают, что если вы видите во сне дерьмо, это должно означать скорое наступление финансового успеха. Таким образом, фекалии считались символом экономического благополучия. Общеизвестно, что собаки панически боятся пальбы. Помимо прочего, это проявляется и в интенсивном выведении остатков пищеварительного процесса. Таким образом, можно предположить, что во время запуска фейерверков рядом с местом действа держали собак и по их экскрементам предсказывали конкретному домовладению финансовый успех".
Ну да, теперь улицы Йыхви прекрасно убраны большой весенней уборкой. Но все же нельзя терять бдительность - наверняка скоро снова появятся "мины".
Но рано или поздно нам как горожанам все равно придется решать, что нам делать с этой гадостью, обильно валяющейся на дорогах и газонах. Я вижу два варианта: либо мы научимся убирать за собой и своей собакой, либо провозгласим валяющиеся повсюду собачьи какашки и блестки фейерверков культурным своеобразием и начнем ходатайствовать о присвоении городу звания жемчужины всемирного наследия ЮНЕСКО.