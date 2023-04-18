Победителем первого этапа Ида-Вирумааской серии забегов стал Денис Шалкаускас

Если трасса народного забега в честь генерала Тыниссона традиционно проходила по холмам между соснами в Паннъярве, то на этот раз в лесу в середине апреля было еще так много снега, что организаторы решили уберечь бегунов от опасностей скользкой тропы и перенесли старт забега на 7-километровую основную дистанцию в Куртна, откуда бегуны и ходоки отправились по велодороге в сторону Паннъярве.

Начавший бег в конце строя стартовавших Шалкаускас вскоре возглавил группу бегунов, затем обогнал всех конкурентов и со временем 24.39 первым пришел на финиш на лыжном стадионе в Паннъярве. Занявший второе место Аллайн-Марко Антон из Алутагузеского лыжного клуба отстал от него на минуту 17 секунд.

Среди женщин самой быстрой оказалась учитель Йыхвиской основной школы Хиллеви Вельба, показавшая время 27.48 и на последних километрах сумевшая обогнать Авели Уусталу, входящую в эстонскую лыжную сборную. На финише их разделяли 34 секунды. Трассу в 7 км преодолели 41 бегун и восемь ходоков.

Зато 18 участникам армейского забега пощады не дали, и им пришлось преодолевать 20-километровую трассу по заснеженному лесу. Лучшим среди них со временем 2.23 стал в этом году Раймо Луст из Йыгеваской дружины "Кайтселийта".

В молодежном забеге на 4 км лучшими были Йоонас Нургамаа из Алутагузеского лыжного клуба и Александра Артамонова из силламяэского "Kalev". В забеге на 2 км самыми быстрыми стали Эрик Кравчук и Анита Нургамаа.

На все дистанции генеральского забега вышли нынче в общем 125 участников.