ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Изменения в мусорном хозяйстве требуют привыкания

Первая крупная реформа обращения с отходами для жителей состоялась около 15 лет назад, когда вывоз мусора стал обязательным для всех домохозяйств. В том числе для владельцев дачных участков, например. В свое время новое обязательство вызвало немало эмоций, ведь многие частные домовладельцы, например, заявляли, что у них не возникает отходов: кто-то их сжигает, кто-то компостирует.
Потом пришло обязательство по сортировке мусора. Споры возникали и здесь, но владельцев отходов привлекли тем, что, например, самоуправление платило за вывоз упаковочных или бумажных отходов, и в итоге домохозяйства оказались даже заинтересованы в таком порядке, поскольку количество отходов, за вывоз которых им приходилось платить, уменьшилось.
Сейчас мы вступаем в новую реформу обращения с отходами, когда кухонные отходы должны сортироваться отдельно. Если заглянуть в инфоящик статьи, опубликованной сегодня в "Северном побережье", то на первый взгляд этот порядок может показаться чрезвычайно сложным. По новым правилам, например, кухонные отходы больше нельзя смешивать с садовыми отходами, как это давно делают сельские жители, а также предусмотрен более строгий порядок компостирования. Наверняка и на этот раз найдутся люди, которым новый порядок покажется не очень логичным. Как можно прочитать в сегодняшней газете, правило сортировки биоотходов вызывает ропот, например, в многоквартирных домах Кохтла-Ярве: то контейнеры слишком неустойчивые, то они могут вонять и привлекать грызунов.
Все новое, когда людям приходится менять свои привычки, поначалу вызывает дискомфорт. Чтобы людям было легче к этому привыкнуть, самоуправления должны проводить больше разъяснительной работы и создать логичную систему, которая позволит избежать возможных несуразностей на пути этих изменений.