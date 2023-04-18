ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Изменения в мусорном хозяйстве требуют привыкания

Потом пришло обязательство по сортировке мусора. Споры возникали и здесь, но владельцев отходов привлекли тем, что, например, самоуправление платило за вывоз упаковочных или бумажных отходов, и в итоге домохозяйства оказались даже заинтересованы в таком порядке, поскольку количество отходов, за вывоз которых им приходилось платить, уменьшилось.

Сейчас мы вступаем в новую реформу обращения с отходами, когда кухонные отходы должны сортироваться отдельно. Если заглянуть в инфоящик статьи, опубликованной сегодня в "Северном побережье", то на первый взгляд этот порядок может показаться чрезвычайно сложным. По новым правилам, например, кухонные отходы больше нельзя смешивать с садовыми отходами, как это давно делают сельские жители, а также предусмотрен более строгий порядок компостирования. Наверняка и на этот раз найдутся люди, которым новый порядок покажется не очень логичным. Как можно прочитать в сегодняшней газете, правило сортировки биоотходов вызывает ропот, например, в многоквартирных домах Кохтла-Ярве: то контейнеры слишком неустойчивые, то они могут вонять и привлекать грызунов.