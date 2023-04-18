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СДЕЛАЕМ! ⟩ Жильцов квартирных домов призывают привести в порядок подвалы

Кюлли Крийс
, журналист
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Вещи, которые могут легко загореться, нельзя хранить в подвале.
Вещи, которые могут легко загореться, нельзя хранить в подвале. Фото: Dmitri Kotjuh / Scanpix

В ходе нынешних толок Спасательный департамент призывает привести в порядок подвальные помещения, чтобы снизить пожароопасность зданий и создать возможность использовать подвалы в качестве первичного убежища в случае чрезвычайной ситуации.

Владелец частного дома обычно знает, что у него в подвале. Житель многоквартирного дома может не всегда знать, потому что некоторые в свой подвальный бокс вообще никогда не заглядывали. Другие, в свою очередь, стаскивают туда все, что в квартире оказывается лишним.

- Как всегда с местами хранения, в подвалах тоже обычно скапливается много ненужных вещей. При таком хранении может образоваться довольно приличный "культурный слой". Что может быть крайне пожароопасно, и в случае возгорания вовремя обнаружить его очаг бывает трудно. Однако в случае необходимости спасатели не могут быстро попасть в подвал, потому что лестницы забиты всякой всячиной, - сказал Тыну Лейтсмаа, ида-вирумааский координатор толоки "Сделаем!".

В нашем уезде очень много многоквартирных домов, поэтому тема подвалов здесь актуальна.

Общая картина не ахти

Командир кохтла-ярвеской команды Идаского спасательного центра Каарел Кузнецов оценивает общую ситуацию с подвалами в многоквартирных домах как плохую.

- Помимо того, что подвалы забиты вещами от пола до потолка, в зданиях еще и устаревшая система электроснабжения. Председатели товариществ заботятся об общих помещениях, но подвалы запущены. Собственники несут ответственность за безопасность своего жилого помещения, а за пожарную безопасность подвалов и лестничных клеток многоквартирного дома отвечают все жильцы этого дома, - сказал он. 

Во-первых - пожароопасно, во-вторых - затрудняет движение.
Во-первых - пожароопасно, во-вторых - затрудняет движение. Фото: Päästeamet

В четырех многоквартирных домах в Йыхви, которыми управляет Рихо Арус, состояние подвалов так себе: некоторые в порядке, некоторые нужно привести в порядок в ближайшее время.

Арус постоянно следит за тем, чтобы на лестничных пролетах не скапливался мусор.

- В прошлом году Спасательный департамент приходил с проверкой и сделал предписания. Если очередная проверка закончится штрафом, я разделю сумму штрафа между жильцами этого подъезда, - надеется он, что до этого дело не дойдет.

Пятнадцатиквартирный жилой дом, расположенный на Линну теэ в Уускюла Алутагузеской волости, в основном используется в качестве летнего дома, круглогодично проживают лишь в одной квартире, говорит председатель товарищества Антонина Анохина.

- У нас в подвалах не очень чисто, кроме лопат, граблей и велосипедов, есть еще металл, дерево и макулатура. После проверки Спасательного департамента пару лет назад мы немного убрали, но не всё. Теперь хотим сделать его максимально чистым, мусор тачкой сами вывозим на свалку. 

Знает ли сам хозяин, что находится в его подвальном боксе?
Знает ли сам хозяин, что находится в его подвальном боксе? Фото: Päästeamet

За последние четыре года в Ида-Вирумаа произошло десять пожаров в подвалах многоквартирных домов. В подвалах разводили костры, поджигали мусор, также источником возгорания служили старые электрощиты. 

Что беспокоит Спасательный департамент в подвалах

  • Горючие материалы, хранящиеся на путях эвакуации: мебель, строительные материалы и строительный мусор, дрова, автомобильные шины, химикаты.
  • Предметы, хранящиеся на путях эвакуации и затрудняющие доступ спасателям: крупногабаритный инструмент, велосипеды, санки, детские коляски.
  • Амортизированные электросистемы, требующие проверки специалистов.
  • Двери, которые невозможно быстро открыть изнутри без вспомогательных средств.
  • Отсутствие противопожарных дверей, из-за чего подвалы не являются отдельными противопожарными отсеками в здании.
  • Хранящиеся в местах общего пользования другие бытовые вещи, из-за чего помещения невозможно использовать для сбора в случае возможной потребности в укрытии.

Некоторые товарищества проводят уборку каждую весну

На самом деле спасатели провели хорошую профилактическую работу, и в некоторых многоквартирных домах в подвалах достаточно чисто.

Раиса Варес, управляющая семью квартирными товариществами в Кохтла-Ярве, рассказала, что жители этих домов убирают подвалы каждую весну, а в некоторые годы аж по два раза. Раньше для таких отходов заказывали контейнер, в последние годы делали заказ мусорной фирме, которая также выносит все лишнее из подвалов. Так выходит даже дешевле.

Этой весной Варес уже прошлась по своим домам и констатировала, что в подвалах нет ничего лишнего.

Жильцы шестиквартирного дома по улице Сыпрузе, 44а в Ахтме тоже каждую весну убирают подвалы.

- Зимой туда сносим, весной вывозим. В коридоре ничего нет, люди складывают лишнее в своих боксах, спасателям не в чем нас упрекнуть, - рассказала председатель товарищества Елена Криводонова, что в последние годы в подвалах скапливается все меньше хлама в ожидании вывоза на свалку.

Адаптация к убежищу обойдется дорого

Управляющие квартирными товариществами скептически относятся к приспособлению подвалов в качестве возможного убежища.

- В наших подвалах только боксы, больше места нет. Перестроить их сложно и на это уйдет много денег, - по мнению Раисы Варес, товарищества Кохтла-Ярве это не потянут.

- Тогда в подвале должно быть несколько выходов, вентиляция, вода, канализация, электроснабжение, которое будет работать даже в случае отключения электричества, - для этого уже нужен проект и в первую очередь оценка строительного эксперта, позволяет ли это вообще конструкция дома, - сказал Рихо Арус.

В конце апреля Спасательный департамент предоставит возможность квартирным товариществам обратиться за поддержкой в проведении работ, необходимых для приспособления подвала, но выделенных на эти цели в этом году 1,2 млн евро хватит оценочно только на подвалы примерно полусотни многоквартирных домов.

Баня нравится многим

По случаю Года бани - и все же в ключе (противопожарной) безопасности - в качестве другой важной темы толок рекомендуется привести в порядок бани.

Участникам банных толок Спасательный департамент рекомендует привести в порядок банные помещения, проверить пожарную и водную безопасность, убрать территорию вокруг бани и проверить близлежащие небольшие водоемы, в том числе мостики, лестницы и поручни.

- Банные толоки могли бы привлечь к участию и тех людей, которые раньше не участвовали в акции "Сделаем!", потому что баню любят многие люди как в сельской местности, так и в городе, - считает руководитель Дня полезных дел Хенрик Рааве.

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