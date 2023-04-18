СДЕЛАЕМ! ⟩ Жильцов квартирных домов призывают привести в порядок подвалы

Владелец частного дома обычно знает, что у него в подвале. Житель многоквартирного дома может не всегда знать, потому что некоторые в свой подвальный бокс вообще никогда не заглядывали. Другие, в свою очередь, стаскивают туда все, что в квартире оказывается лишним.

- Как всегда с местами хранения, в подвалах тоже обычно скапливается много ненужных вещей. При таком хранении может образоваться довольно приличный "культурный слой". Что может быть крайне пожароопасно, и в случае возгорания вовремя обнаружить его очаг бывает трудно. Однако в случае необходимости спасатели не могут быстро попасть в подвал, потому что лестницы забиты всякой всячиной, - сказал Тыну Лейтсмаа, ида-вирумааский координатор толоки "Сделаем!".

В нашем уезде очень много многоквартирных домов, поэтому тема подвалов здесь актуальна.

Общая картина не ахти

Командир кохтла-ярвеской команды Идаского спасательного центра Каарел Кузнецов оценивает общую ситуацию с подвалами в многоквартирных домах как плохую.

- Помимо того, что подвалы забиты вещами от пола до потолка, в зданиях еще и устаревшая система электроснабжения. Председатели товариществ заботятся об общих помещениях, но подвалы запущены. Собственники несут ответственность за безопасность своего жилого помещения, а за пожарную безопасность подвалов и лестничных клеток многоквартирного дома отвечают все жильцы этого дома, - сказал он.

Во-первых - пожароопасно, во-вторых - затрудняет движение. Фото: Päästeamet