СДЕЛАЕМ! ⟩ Жильцов квартирных домов призывают привести в порядок подвалы

В ходе нынешних толок Спасательный департамент призывает привести в порядок подвальные помещения, чтобы снизить пожароопасность зданий и создать возможность использовать подвалы в качестве первичного убежища в случае чрезвычайной ситуации.
Владелец частного дома обычно знает, что у него в подвале. Житель многоквартирного дома может не всегда знать, потому что некоторые в свой подвальный бокс вообще никогда не заглядывали. Другие, в свою очередь, стаскивают туда все, что в квартире оказывается лишним.
- Как всегда с местами хранения, в подвалах тоже обычно скапливается много ненужных вещей. При таком хранении может образоваться довольно приличный "культурный слой". Что может быть крайне пожароопасно, и в случае возгорания вовремя обнаружить его очаг бывает трудно. Однако в случае необходимости спасатели не могут быстро попасть в подвал, потому что лестницы забиты всякой всячиной, - сказал Тыну Лейтсмаа, ида-вирумааский координатор толоки "Сделаем!".
В нашем уезде очень много многоквартирных домов, поэтому тема подвалов здесь актуальна.
Общая картина не ахти
Командир кохтла-ярвеской команды Идаского спасательного центра Каарел Кузнецов оценивает общую ситуацию с подвалами в многоквартирных домах как плохую.
- Помимо того, что подвалы забиты вещами от пола до потолка, в зданиях еще и устаревшая система электроснабжения. Председатели товариществ заботятся об общих помещениях, но подвалы запущены. Собственники несут ответственность за безопасность своего жилого помещения, а за пожарную безопасность подвалов и лестничных клеток многоквартирного дома отвечают все жильцы этого дома, - сказал он.
В четырех многоквартирных домах в Йыхви, которыми управляет Рихо Арус, состояние подвалов так себе: некоторые в порядке, некоторые нужно привести в порядок в ближайшее время.
Арус постоянно следит за тем, чтобы на лестничных пролетах не скапливался мусор.
- В прошлом году Спасательный департамент приходил с проверкой и сделал предписания. Если очередная проверка закончится штрафом, я разделю сумму штрафа между жильцами этого подъезда, - надеется он, что до этого дело не дойдет.
Пятнадцатиквартирный жилой дом, расположенный на Линну теэ в Уускюла Алутагузеской волости, в основном используется в качестве летнего дома, круглогодично проживают лишь в одной квартире, говорит председатель товарищества Антонина Анохина.
- У нас в подвалах не очень чисто, кроме лопат, граблей и велосипедов, есть еще металл, дерево и макулатура. После проверки Спасательного департамента пару лет назад мы немного убрали, но не всё. Теперь хотим сделать его максимально чистым, мусор тачкой сами вывозим на свалку.
За последние четыре года в Ида-Вирумаа произошло десять пожаров в подвалах многоквартирных домов. В подвалах разводили костры, поджигали мусор, также источником возгорания служили старые электрощиты.
Что беспокоит Спасательный департамент в подвалах
- Горючие материалы, хранящиеся на путях эвакуации: мебель, строительные материалы и строительный мусор, дрова, автомобильные шины, химикаты.
- Предметы, хранящиеся на путях эвакуации и затрудняющие доступ спасателям: крупногабаритный инструмент, велосипеды, санки, детские коляски.
- Амортизированные электросистемы, требующие проверки специалистов.
- Двери, которые невозможно быстро открыть изнутри без вспомогательных средств.
- Отсутствие противопожарных дверей, из-за чего подвалы не являются отдельными противопожарными отсеками в здании.
- Хранящиеся в местах общего пользования другие бытовые вещи, из-за чего помещения невозможно использовать для сбора в случае возможной потребности в укрытии.
Некоторые товарищества проводят уборку каждую весну
На самом деле спасатели провели хорошую профилактическую работу, и в некоторых многоквартирных домах в подвалах достаточно чисто.
Раиса Варес, управляющая семью квартирными товариществами в Кохтла-Ярве, рассказала, что жители этих домов убирают подвалы каждую весну, а в некоторые годы аж по два раза. Раньше для таких отходов заказывали контейнер, в последние годы делали заказ мусорной фирме, которая также выносит все лишнее из подвалов. Так выходит даже дешевле.
Этой весной Варес уже прошлась по своим домам и констатировала, что в подвалах нет ничего лишнего.
Жильцы шестиквартирного дома по улице Сыпрузе, 44а в Ахтме тоже каждую весну убирают подвалы.
- Зимой туда сносим, весной вывозим. В коридоре ничего нет, люди складывают лишнее в своих боксах, спасателям не в чем нас упрекнуть, - рассказала председатель товарищества Елена Криводонова, что в последние годы в подвалах скапливается все меньше хлама в ожидании вывоза на свалку.
Адаптация к убежищу обойдется дорого
Управляющие квартирными товариществами скептически относятся к приспособлению подвалов в качестве возможного убежища.
- В наших подвалах только боксы, больше места нет. Перестроить их сложно и на это уйдет много денег, - по мнению Раисы Варес, товарищества Кохтла-Ярве это не потянут.
- Тогда в подвале должно быть несколько выходов, вентиляция, вода, канализация, электроснабжение, которое будет работать даже в случае отключения электричества, - для этого уже нужен проект и в первую очередь оценка строительного эксперта, позволяет ли это вообще конструкция дома, - сказал Рихо Арус.
В конце апреля Спасательный департамент предоставит возможность квартирным товариществам обратиться за поддержкой в проведении работ, необходимых для приспособления подвала, но выделенных на эти цели в этом году 1,2 млн евро хватит оценочно только на подвалы примерно полусотни многоквартирных домов.
Баня нравится многим
По случаю Года бани - и все же в ключе (противопожарной) безопасности - в качестве другой важной темы толок рекомендуется привести в порядок бани.
Участникам банных толок Спасательный департамент рекомендует привести в порядок банные помещения, проверить пожарную и водную безопасность, убрать территорию вокруг бани и проверить близлежащие небольшие водоемы, в том числе мостики, лестницы и поручни.
- Банные толоки могли бы привлечь к участию и тех людей, которые раньше не участвовали в акции "Сделаем!", потому что баню любят многие люди как в сельской местности, так и в городе, - считает руководитель Дня полезных дел Хенрик Рааве.