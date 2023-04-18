Баллотировавшиеся в Йыхви и Кохтла-Ярве должны заплатить фирме Осипенко 14000 евро

Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) установила, что кохтла-ярвеский избирательный союз "Progress" и йыхвиский избирательный союз "Jõhvikad", а также Виталий Бородин и Светлана Владимирова, баллотировавшиеся в Кохтла-Ярвеское горсобрание по списку Партии реформ, получили запрещенное пожертвование, поскольку их предвыборная реклама была опубликована в издании "Панорама", принадлежащем Николаю Осипенко, по гораздо более низкой цене, чем предусмотрено прейскурантом.