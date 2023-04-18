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Баллотировавшиеся в Йыхви и Кохтла-Ярве должны заплатить фирме Осипенко 14000 евро

Эрик Гамзеев
, журналист
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Избирательный союз "Jõhvikad" должен вернуть фирме "N&V", издателю рекламной газеты "Панорама", запрещенное пожертвование в размере 6903 евро, но избирательный союз намерен оспорить это предписание.
Избирательный союз "Jõhvikad" должен вернуть фирме "N&V", издателю рекламной газеты "Панорама", запрещенное пожертвование в размере 6903 евро, но избирательный союз намерен оспорить это предписание. Фото: Repro

Два избирательных союза и несколько депутатов, баллотировавшихся в Йыхви и Кохтла-Ярве, должны в общей сложности выплатить фирме, принадлежащей Николаю Осипенко, почти 14000 евро, чтобы таким образом вернуть запрещенное пожертвование, полученное на последних местных выборах.

Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) установила, что кохтла-ярвеский избирательный союз "Progress" и йыхвиский избирательный союз "Jõhvikad", а также Виталий Бородин и Светлана Владимирова, баллотировавшиеся в Кохтла-Ярвеское горсобрание по списку Партии реформ, получили запрещенное пожертвование, поскольку их предвыборная реклама была опубликована в издании "Панорама", принадлежащем Николаю Осипенко, по гораздо более низкой цене, чем предусмотрено прейскурантом.

Избирательный союз "Jõhvikad" оспорит предписание

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