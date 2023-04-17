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В Эстонии пришло к власти новое правительство

Северное побережье
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Новый кабинет правительства Эстонии, приступивший к работе 17 апреля 2023 года.
Новый кабинет правительства Эстонии, приступивший к работе 17 апреля 2023 года. Фото: Jürgen Randmaa/Riigikantselei

Президент Алар Карис в своей резиденции в Кадриорге 17 апреля утвердил состав нового правительства Эстонии во главе с прежним премьер-министром - председателем Партии реформ Каей Каллас. В этот же день новый кабинет министров принес присягу перед Рийгикогу, тем самым официально вступив в должность.

В новом правительстве тринадцать членов.

От Партии реформ в кабинет министров вошли, помимо возглавившей правительство Каи Каллас, министр финансов Март Вырклаэв, министр обороны Ханно Певкур, министр юстиции Калле Лаанет, министр климата и окружающей среды Кристен Михал, министр культуры Хейди Пурга и министр социальной защиты Сигне Рийсало.

От партии "Eesti 200" в правительство вошли министр образования Кристина Каллас, министр иностранных дел Маргус Цахкна и министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало.

От Социал-демократической партии Эстонии в правительство вошли министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр по делам регионов Мадис Каллас и министр здоровья Рийна Сиккут.

Как отмечает ERR, это уже третье правительство Каи Каллас. Ее первое правительство проработало с 26 января 2021 по 18 июля 2022 года, в течение тех 539 дней партнером реформистов по коалиции были центристы. Второе правительство Каллас, которое сформировали Партия реформ, Социал-демократическая партия и партия "Isamaa", работало с 18 июля 2022 года и до настоящего времени.

Кандидат в премьер-министры Кая Каллас на прошлой неделе получила полномочия сформировать новое правительство, заручившись поддержкой 59 членов Рийгикогу.

Ранее оформившаяся по итогам мартовских выборов коалиция Партии реформ, "Eesti 200" и соцдемов ставит перед собой шесть политических целей: обеспечение безопасности, устойчивость государственных финансов, проведение реформ в сфере экологии, региональная политика и сокращение неравенства доходов, а также увеличение продолжительности жизни.

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