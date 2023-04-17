В Эстонии пришло к власти новое правительство

В новом правительстве тринадцать членов.

От Партии реформ в кабинет министров вошли, помимо возглавившей правительство Каи Каллас, министр финансов Март Вырклаэв, министр обороны Ханно Певкур, министр юстиции Калле Лаанет, министр климата и окружающей среды Кристен Михал, министр культуры Хейди Пурга и министр социальной защиты Сигне Рийсало.

От партии "Eesti 200" в правительство вошли министр образования Кристина Каллас, министр иностранных дел Маргус Цахкна и министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало.

От Социал-демократической партии Эстонии в правительство вошли министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр по делам регионов Мадис Каллас и министр здоровья Рийна Сиккут.

Как отмечает ERR, это уже третье правительство Каи Каллас. Ее первое правительство проработало с 26 января 2021 по 18 июля 2022 года, в течение тех 539 дней партнером реформистов по коалиции были центристы. Второе правительство Каллас, которое сформировали Партия реформ, Социал-демократическая партия и партия "Isamaa", работало с 18 июля 2022 года и до настоящего времени.

Кандидат в премьер-министры Кая Каллас на прошлой неделе получила полномочия сформировать новое правительство, заручившись поддержкой 59 членов Рийгикогу.