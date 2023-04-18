Большой пожар в Кохтла-Ярве угрожал лесу

В понедельник, 17 апреля, в 20.52 поступило тревожное сообщение о возгорании поля и черном дыме в районе улицы Брикети, что в Оруском районе города Кохтла-Ярве. На месте спасатели столкнулись с тем, что старые автопокрышки горели в двенадцати разных местах, от них загорелась сухая трава на прилегающей территории - и огонь уже двигался в сторону леса.