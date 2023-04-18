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Большой пожар в Кохтла-Ярве угрожал лесу

Илья Смирнов
, журналист
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В Кохтла-Ярве 17 апреля старые автопокрышки горели в двенадцати разных местах, от них пожар перекинулся на поле.
В Кохтла-Ярве 17 апреля старые автопокрышки горели в двенадцати разных местах, от них пожар перекинулся на поле. Фото: Päästeamet

В Оруском районе Кохтла-Ярве спасатели около двух часов тушили большой пожар, угрожавший лесу.

В понедельник, 17 апреля, в 20.52 поступило тревожное сообщение о возгорании поля и черном дыме в районе улицы Брикети, что в Оруском районе города Кохтла-Ярве. На месте спасатели столкнулись с тем, что старые автопокрышки горели в двенадцати разных местах, от них загорелась сухая трава на прилегающей территории - и огонь уже двигался в сторону леса.

Охвативший полгектара пожар спасатели локализовали в 22.12 и потушили окончательно в 22.43, что зафиксировано в суточной сводке происшествий.

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