За покушение на убийство - шесть лет тюрьмы

Согласно обвинению, 24 декабря 2022 года возле одного частного дома в Нарве 39-летний Леонид Патлатенко нанес ножевые ранения 38-летнему мужчине - один раз в ягодицу и не менее пяти раз в грудную клетку в область сердца. Жертва осталась жива благодаря вмешательству других людей. В тот же день Патлатенко был задержан в качестве подозреваемого.

Основываясь на материалах уголовного дела, гособвинитель сделал вывод, что подсудимый действовал с умыслом причинить смерть другому человеку.