За покушение на убийство - шесть лет тюрьмы

Вируский уездный суд приговорил к тюремному заключению мужчину, который, как пишет Rus.Postimees, в канун Рождества в Нарве шесть раз ударил ножом другого человека.
Согласно обвинению, 24 декабря 2022 года возле одного частного дома в Нарве 39-летний Леонид Патлатенко нанес ножевые ранения 38-летнему мужчине - один раз в ягодицу и не менее пяти раз в грудную клетку в область сердца. Жертва осталась жива благодаря вмешательству других людей. В тот же день Патлатенко был задержан в качестве подозреваемого.
Основываясь на материалах уголовного дела, гособвинитель сделал вывод, что подсудимый действовал с умыслом причинить смерть другому человеку.
Нынче суд первой инстанции признал Патлатенко виновным в покушении на убийство и приговорил его к шести годам тюрьмы. Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано, но, как отмечает Rus.Postimees, срок отбытия наказания отсчитывается уже со дня задержания Патлатенко. Кроме этого, суд взыскал с него 2080 евро в пользу потерпевшего.