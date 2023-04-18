Министерство: уличная пыль может спровоцировать смертельную опасность для здоровья

Как отмечают в Министерстве окружающей среды, улицы убираются часто таким образом, что пыль с одного места просто переносится на другое. Если перед уборкой улицы не увлажнить или не собрать пыль, то в воздух попадают миллионы мелких частиц с опасными возбудителями болезней.

По словам министерского советника из отдела наружного воздуха и радиации Реэт Прууль, содержащиеся в пыли мелкие и сверхмелкие частицы опасны для здоровья. Они, циркулируя в воздухе, связывают с собой различные загрязняющие вещества, пыльцу и микроорганизмы.

- Способность мелких частиц проникать в организм чрезвычайно велика, и стоит им попасть в кровоток, как они распространяются по всему организму. Эпидемиологические исследования показали, что они вызывают различные проблемы со здоровьем, в том числе приводящие к смерти инфаркты, инсульты и заболевания легких, - предупреждает Прууль, добавляя, что мелкие частицы могут перемещаться на большие расстояния и оставаться в воздухе неделями.

Средний взрослый человек за раз вдыхает чуть меньше 0,5 литра воздуха. Если обычно в этом объеме содержится до 10 миллионов мелких частиц вместе с вредными веществами и патогенами на своей поверхности, то в загрязненном воздухе таких частиц и загрязняющих веществ гораздо больше.