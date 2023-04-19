Ср, 19.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Возобновлено строительство нарвского речного променада

Северное побережье
Facebook Messenger Telegram Twitter
Comments
Стройплощадки новой части нарвского речного променада.
Стройплощадки новой части нарвского речного променада. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Приостановленные на зиму строительные работы по продлению речного променада в Нарве возобновились с 17 апреля.

Как напомнили в Нарвской горуправе, основные строительные работы в рамках заключенного договора включают строительство велосипедно-пешеходной дорожки с энергосберегающим освещением, проходящей от бывшего футбольного поля до улицы Раудсилла и соединяющей верхний и нижний уровни прогулочной зоны Йоаорга.

Строительство осуществляется в рамках проекта "Речные променады-3". Департамент развития и экономики города Нарвы напомнил, что нахождение на строительном объекте запрещено и опасно.

В декабре 2022 года были завершены строительные работы на острове Йоаорг, укрепление береговой линии, реконструкция мостов, установка энергосберегающего освещения, строительство пешеходных и велосипедных дорожек, строительство смотровой площадки "Пятикроновый вид".

В настоящий момент на смотровой площадке пятикронового вида ведутся дополнительные гарантийные работы, завершить которые строители планируют к 24 апреля.

Facebook Messenger Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Нарва
Наверх