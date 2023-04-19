Возобновлено строительство нарвского речного променада

Как напомнили в Нарвской горуправе, основные строительные работы в рамках заключенного договора включают строительство велосипедно-пешеходной дорожки с энергосберегающим освещением, проходящей от бывшего футбольного поля до улицы Раудсилла и соединяющей верхний и нижний уровни прогулочной зоны Йоаорга.

Строительство осуществляется в рамках проекта "Речные променады-3". Департамент развития и экономики города Нарвы напомнил, что нахождение на строительном объекте запрещено и опасно.

В декабре 2022 года были завершены строительные работы на острове Йоаорг, укрепление береговой линии, реконструкция мостов, установка энергосберегающего освещения, строительство пешеходных и велосипедных дорожек, строительство смотровой площадки "Пятикроновый вид".