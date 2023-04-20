В Юрьеву ночь состоится поход при свете факелов от Алулинна до мызы Сака

- На мой взгляд, Алулинн позабыт, но на самом деле ведь от него происходит название Алутагузе. Так и родилась идея похода Юрьевой ночи, - пояснила руководитель Алутагузеского туристического клуба Ингрид Кулигина.

Был ли Алулинн построен Калевипоэгом, когда его быки остановились там у источника, или все же это сделали люди, искавшие на болотном острове защиты в трудные времена? Историк Валло Реймаа расскажет о происхождении древнего городища, а также о важности восстания Юрьевой ночи и о том, как оно повлияло на последующий ход истории.

Подкрепиться при свете костра

- Мы совершим путешествие при свете факелов, а в конце пешеходной экскурсии хозяева мызы предложат желающим подкрепиться при свете костра, - рассказала Ингрид Кулигина.

Место сбора - парковка мызы Сака в 19.00, где можно оставить личный автомобиль. Заказной автобус отвезет в Алулинн, откуда вместе отправятся обратно в Сака, куда прибудут ориентировочно к десяти часам.

Стоимость похода - 15 евро с участника; стоимость питания на мызе Сака - 12 евро с человека (по желанию). Необходима предварительная регистрация на сайте Алутагузеского туристического клуба. Мероприятие поддерживается Центром экологических инвестиций.

В Таммику зажгут сигнальный огонь Юрьевой ночи

Юрьеву ночь отметит и расположенный в поселке Таммику Шахтерский дом, который присоединится к всемирному зажжению сигнальных огней Юрьевой ночи как огней свободы, чем можно показать, что Эстония жива. Шахтерский дом зажжет сигнальный огонь Юрьевой ночи на костровой площадке в 21.00; уместно взять с собой корзину для пикника и чурки для костра.

А в воскресенье в 11.00 планируется поход на террикон и к святилищу в Таммику. "В Юрьев день мы пройдем от Шахтерского дома до террикона и святилища в Таммику и обратно к Шахтерскому дому. Давайте воспримем это как приятное упражнение - полюбуемся видами с вершины холма, опробуем лестницу, которую установили только этой весной, и наберемся сил в святилище", - пояснил хозяин Шахтерского дома Ааре Реббан.